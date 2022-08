Flere og dyrere sykler blir stjålet

– Mange av syklene er kostbare elsykler, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind.

Tall fra forsikringsselskapet viser at gjennomsnittlig verdi på stjålne sykler har økt med 22 prosent så langt i år. Erstatningssummen har økt med 36 prosent de siste tolv månedene.

I fjor ble det meldt om lag 13.500 stjålne sykler til forsikringsselskapene, men det er trolig store mørketall.

– Det er mange som dropper å melde sykkelen sin stjålet, særlig om det er en eldre og slitt modell. sier Hofstad-Nielsen.

Forsikringsselskapet oppfordrer til at man bruker en forsikringsgodkjent lås og legger til at sykkelen helst bør stå inne om natten.

– Sykkeltyvene er veldig raske. Noen spaner om dagen og stjeler om natten, ofte etter bestilling. Da gjelder det å gjøre jobben mest mulig vanskelig og låse sykkelen med solid, forsikringsgodkjent lås. Helst bør den låses fast til et fast punkt, på et godt opplyst og folksomt sted, og gjerne med to låser, sier Hofstad-Nielsen.

Høsten 2021 skrev RA flere artikler om sykkeltyveri i Stavanger-området. Ifølge politiet var oppklaringsprosenten på sykkeltyveri to prosent.

- Hva er poenget med sykkelsatsing i Stavanger når sykler blir stjålet «hele tiden» uten at noen bryr seg, sa Brian Davis til RA etter å ha fått sin egen sykkel frastjålet.

