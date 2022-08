Miljøaktivister sperrer Equinor-fest

Tirsdag kveld har Equinor invitert til sin tradisjonsrike hagefest i forbindelse med ONS. I 20-tiden melder Greenpeace i en pressemelding at de gjennomfører en aksjon på hagefesten sammen med Extinction Rebellion og Stopp oljeletingen.

Aktivistene krever at Equinor stopper planene om verdens nordligste oljefelt, Wisting.

– Det er skammelig av Equinor å arrangere en overdådig fest. Verden er i en klima- og naturkrise, men Equinor fortsetter å helle bensin på bålet, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, til RA.

Han sier at med aksjonen mot Equinors hagefest ønsker de å sende et krystallklart budskap til Equinor og gjestene deres om at tiden for fine ord om klima er over.

– Om Equinor vil invitere til hagefester, må de først stoppe oljefeltet Wisting og ny oljeleting, sier Pleym.

– Den grønne omstillingen går altfor langsomt. Grunnen er at selskaper som Equinor kynisk fortsetter å planlegge for Wisting og mer oljeleting, på tross av at FNs klimapanel sier at det ikke er plass for nye oljefelt om verden skal nå klimamålet. Ny oljeleting er dårlig for klima, omstilling og arbeidsplasser, legger han til.

I 18.30-tiden gikk brannalarmen ved Equinors hovedkvarter på Forus, hvor hagefesten arrangeres, men Greenpeace avkrefter at de har hatt noe med utløsningen av brannalarmen å gjøre.

Sperrer vei

Miljøaktivistene har sperret veien inn til Equinors årlige hagefest, og blokkerer hovedinngangen til Equinors kontorer. Aktivistenes budskap til hundrevis av festkledde oljetopper, lobbyister, næringslivsledere og politikere er «Stopp oljefesten – stopp Wisting.»

Aktivistenes hovedkrav er at Equinor umiddelbart stopper arbeidet med søknaden om å få bygge ut Wisting-feltet i Barentshavet, et kontroversielt oljefelt som vil bli verdens nordligste dersom det godkjennes. I tillegg viser de til Det internasjonale energibyrået og FNs klimapanel, som begge sier at det ikke er plass til noen nye oljeprosjekter om 1,5-gradersmålet skal nås.

– Vi må stoppe all oljeleting for å sikre en levedyktig framtid. Likevel jobber Equinor på spreng for å få godkjent skandaleprosjektet Wisting i et sårbart arktisk område, noe som vil overstige ethvert karbonbudsjett. Nå skal de på toppen av det hele feire seg selv. En mer motbydelig oppførsel får du ikke. Derfor setter jeg meg i veien, sier Jonas Kittelsen, aktivist og talsperson for Extinction Rebellion, i pressemeldingen.

– Europa brenner, og staten fortsetter å tillate farlige og uansvarlige oljeselskaper som Equinor å helle bensin på bålet. Kampanjen Stopp oljeletingen krever full stans i all videre oljeleting, og jeg setter meg i veien i dag i full støtte bak kravet om å stanse det livstruende Wisting-prosjektet, sier Vebjørn Bjelland Berg, aktivist i Stopp oljeletingen.

En gruppe miljøaktivister satte seg i veien for å sperre for gjestene fra å ankomme med bil. Deretter tok en annen gruppe med aktivister seg til hovedinngangen for festen, og sperret dørene. Miljøaktivistene holder opp bannere med budskap om å stoppe Wisting og oljefesten.