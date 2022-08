Dette er Equinors ringvirkninger i Norge

Leveransene har en verdi på over 70 milliarder kroner og sysselsatte nær 60.000 årsverk i Norge, viser en ny rapport fra Kunnskapsparken Bodø (KPB). Equinor presenterte rapporten på en pressekonferanse på ONS tirsdag morgen.

Kunnskapsparken Bodø har analysert Equinors leverandørlister og faktiske innkjøp av varer og tjenester, fra alle Equinor-opererte felt og landanlegg driftet av Equinor, fra Hammerfest LNG i nord til Sleipner i sør i perioden 2019 til 2021.

Rapporten viser at de samlede vare- og tjenesteleveransene var på nesten 235 milliarder kroner. Av dette leverte norske leverandører varer og tjenester for over 211 milliarder kroner, som utgjør rundt 90 prosent av de samlede leveransene til feltene og landanleggene som driftes av Equinor i Norge.

180 milliarder kroner i skatt

De øvrige inntektene fra driften til samfunnet er enda større. Investeringer i leting og utbyggingsprosjekter, som også gir store ringvirkninger, er ikke tatt med i rapporten, påpeker Equinor i en pressemelding. Miljøavgifter og eiendomsskatt er heller ikke inkludert. Det samme gjelder de store verdiene som realiseres for eierne og samfunnet når produktene fra feltene selges samt innbetalingen av skatt for disse årene. Så langt i år har Equinor betalt nesten 180 milliarder kroner i skatt til den norske staten.

[ LEDER: In Musk we trust? ]

– Det er første gang Equinor gjør en ringvirkningsanalyse av alle feltene våre i drift på sokkelen samt landanleggene. Resultatene bekrefter at det årlig skapes store nasjonale og lokale ringvirkninger fra driften av olje- og gassfeltene. Hvert år sysselsetter feltene og landanleggene opp mot 60 000 årsverk. Det er mer enn første fase av i Johan Sverdrup-utbyggingen, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon på norsk sokkel i Equinor.

– Feltene våre og landanleggene utgjør et årlig marked på over 70 milliarder kroner. Det at norske leverandører sikrer over 90 prosent av dette markedet, demonstrerer kapasiteten, kompetansen og konkurransekraften i norsk industri, sier Hove.

– Dagens rapport dokumenterer hvordan driften av felt og anlegg skaper store, årlige ringvirkninger, et stort antall norske årsverk i samfunnet og en betydelige andel leveranser fra norske leverandører regionalt og nasjonalt. For fagforeningene i Utforskning og produksjon Norge er det viktig å vise hva industrien betyr for Norge i et nasjonalt perspektiv. Vi jobber for å skape langsiktige verdier av naturressursene vi er satt til å forvalte på norsk sokkel, og på den måte trygge arbeidsplasser, sikre energiforsyningen og kutte utslipp. Dette skal vi få til gjennom å bygge på kompetansen og erfaringen til alle ansatte som jobber i energibransjen og tiltrekke oss neste generasjon, sier tillitsvalgte i UPN i en felles uttalelse. De fem foreningene er Industri Energi, SAFE, Lederne, Nito og Tekna.

[ Schlumberger, Aker Solutions og Subsea 7 danner felles havbunnsselskap ]

Fremtiden på norsk sokkel

Norsk sokkel spiller en nøkkelrolle i energiomstillingen. Equinors strategi er å utvikle norsk sokkel fra en olje- og gassprovins til en energiprovins Dette innebærer en olje og gass-portefølje som skal levere sterk kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, samtidig som selskapet forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

– Frem til 2035 vil Equinor-opererte felt skape verdier for rundt 6 000 milliarder kroner til staten. For å realisere framtidig høy verdiskaping, planlegger vi å investere 50 milliarder kroner hvert år i dette tiåret, samtidig som vi utvikler nye lavkarbonløsninger og vokser innen fornybar energi. Dette innebærer spennende muligheter i flere tiår for alle som leverer varer og tjenester til driften av anleggene våre, sier Hove