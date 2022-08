Satser stort på karbonfangst og -lagring

Det melder selskapene på en pressekonferanse på ONS, mandag morgen.

– Dette er et viktig skritt for å utvikle storskala avkarbonisering av tungindustri, som er nødvendig for å nå verdens klimamål, understrekes det på pressekonferansen.

Yara og Northern Lights har blitt enige om de viktigste kommersielle vilkårene for å transportere CO₂ fanget fra Yara Sluiskil, et ammoniakk- og gjødselanlegg i Nederland, og lagres permanent under havbunnen utenfor kysten av Norge.

T.v.: konsernsjef Anders Opedal i Equinor og konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara under pressekonferansen om karbonfangstavtalen mellom Yara og Norterhern Lights på ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger mandag morgen. (Carina Johansen/NTB)

– Dette er en viktig milepæl for utviklingen av karbonfangst, transport og lagring. Med den første kommersielle avtalen om transport og lagring av CO₂, åpner vi en verdikjede som er avgjørende for at verden skal nå netto null innen 2050. Sammen med våre partnere bygger vi infrastruktur som bidrar til å avkarbonisere industri og energi, samt sikre industriutvikling og arbeidsplasser i en lavkarbonframtid, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Fra Nederland til Norge

Fra begynnelsen av 2025 skal 800.000 tonn CO₂ fanges, komprimeres og gjøres flytende i Nederland. Deretter skal det transporteres med skip til terminalen i Øygarden for å lagres 2600 meter under havbunnen på den norske kontinentalsokkelen.

Det er betydelig lagringskapasitet på norsk sokkel, hvor Equinor og partnere har flere tiårs erfaring fra CO₂-fangst og -lagring på Sleipner- og Snøhvit-feltene. Storskala CO₂-fangst fra industri og trygg lagring av CO₂ under havbunnen, muliggjør avkarbonisering av eksisterende industri som slipper ut CO₂ som en del av prosessene sine.

– Med denne kommersielle avtalen passerer vi en stor milepæl i utviklingen av en verdikjede for karbonfangst, transport og lagring. Vi opplever økt etterspørsel etter en slik tjeneste, særlig fra store industriklynger i Europa. Fangst, transport og lagring av CO₂ er også en forutsetning for å produsere blått hydrogen og ammoniakk. Disse produktene kan fjerne utslipp og brukes som lavkarbonenergi i mange industrier, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, i en pressemelding.

Med volumene fra Yara har fase 1 nådd full kapasitet, og Northern Light JV jobber nå med å modne fase 2 for endelig investeringsbeslutning. Dette vil øke den totale kapasiteten til 5–6 millioner tonn CO₂ per år.

Equinor vil fortsette å samarbeide med myndigheter og partnere for å utvikle norsk sokkel videre som en viktig energihub for framtiden, som bygger på forutsetningene og erfaringene fra flere tiår med leting og produksjon av hydrokarboner på norsk sokkel.

– En historisk dag for framtiden

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fikk også ordet under pressekonferansen.

– Gratulerer til Northern Lights og Yara for å ha nådd denne viktige milepælen. Dette er en historisk dag, og en dag for framtiden – den første kommersielle kontrakten for å lagre CO₂ permanent og sikkert på den norske sokkelen. CSS vil kutte utslipp, og føre til jobbsikkerhet, som hjelper oss å sikre en rettferdig overgang til netto null energiproduksjon, sier Aasland.

Statsråden påpeker også at han gleder seg til utviklingen av partnerskapet med Nederland, som var representert på pressekonferansen av Nederlands klima- og energiminister Sandor Gaastra.

