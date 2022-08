Politiet er ferdig med å etterforske Tengs-drapet

Politiet har ferdigstilt etterforskningen av saken, der en mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy 6. mai 1995. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding mandag.

Fredag i forrige uke ble politiets innstilling oversendt til Statsadvokaten, som vil gjøre sine vurderinger før de sender sin innstilling til Riksadvokaten.

Det er Riksadvokaten som tar den endelige avgjørelsen om det skal tas ut tiltale. Rettsaken er forhåndsberammet, med oppstart 31. oktober i Haugaland Tingrett, rettssted Haugesund.

– Statsadvokaten har mottatt innstillingen og vil nå behandle denne. Det er for tidlig å si noe om når vi sender vår innstilling til Riksadvokaten, men målet er at dette skal skje i god tid før den forhåndberammede rettsaken, sier konstituert statsadvokat Thale Thomseth.

Avhørt fem ganger

Den siktede mannen ble pågrepet 1. september i fjor og har siden sittet i varetekt. Han har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

– Siktede har blitt avhørt fem ganger, hvorav to avhør pågikk over to dager. Siste avhør av ham ble gjennomført 29. og 30. juni i år. Vi har hele tiden hatt en god prosess med hans forsvarer, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

300 vitner avhørt

Før nyttår 2015 ba daværende Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken fra 1995. I januar 2016 svarte Kripos positivt på anmodningen. I desember samme år la Kripos frem sin rapport, der de anbefalte Sør-Vest politidistrikt å gjennomføre konkrete etterforskningsskritt.

Den nye etterforskningen startet i Stavanger i januar 2017. Siden har politiansatte fra flere deler av politidistriktet jobbet med saken. På det meste har om lag 25 personer vært involvert i drapsetterforskningen.

– Vi har i løpet av denne perioden avhørt i overkant av 300 vitner. Noen av disse er nye og noen har også vært avhørt av politiet i forbindelse med tidligere etterforskning, forklarer Byberg Malmin.

Stedet hvor Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995. (Aleksander Nordahl/NTB)

Sør-Vest politidistrikt har fått støtte av Kripos i forbindelse med den taktiske etterforskningen Det innebærer planlegging og gjennomføring av avhør, samt å sammenfatte og analysere informasjon i saken – herunder tips. I tillegg bidrar Kripos med kompetanse på etterforskningsledelse.

Politiet har, siden drapet skjedde, mottatt i overkant av 2200 tips. Flere av de nyere tipsene har generert nye etterforskningsskritt.

Omfattende DNA-prosjekt

Den nye etterforskningen har vært bred og omfattende. I tillegg til en mengde taktisk etterforskning har politiet gjennomført tekniske undersøkelser. Høsten 2017 ble tidligere utestet biologisk materiale og retesting av tidligere DNA-prøver sendt til GMI i Innsbruck Østerrike. Politiet mottok analysesvar våren 2019, og har senest i 2021 gjennomført ytterligere DNA-undersøkelser.

– Politiet har blant annet gjort DNA-undersøkelser av sporprøver sikret på Birgitte Tengs sine klær. Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid. Politiet har vært så åpne vi kan underveis i etterforskningen, men har også vært tydelige på at hensynet til etterforskningen har vært svært viktig. Nettopp derfor ønsker vi ikke å kommentere detaljer rundt DNA-arbeidet før i en eventuell rettsak, understreker Unni Byberg Malmin.

