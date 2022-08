Det var på forhånd varslet at en aksjonist av Stopp Oljeletinga-kampanjen ville utløse brannalarmen under åpningen av oljefestivalen ONS 2022. Deretter skulle andre deltakere tagge «Stopp Oljeletinga» på inngangen.

Ifølge RAs reportere på stedet kunne man høre brannalarmen i pressesenteret da den gikk klokken 12, men den var ikke hørbar i konferansesalen hvor Tesla-sjef Elon Musk talte.

Deler av bygget ble evakuert, men alarmen har foreløpig ikke hatt konsekvenser for det offisielle programmet på konferansen.

Oljeaktivistene krever at regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre oljeleting og legger fram en plan for rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

- Dette skjer som et uttrykk og benyttelse av ytringsfriheten for å øke bevisstheten i samfunnet om de forferdelige økonomiske- og sikkerhetsmessige konsekvensene av videre satsning på olje- og gass, ifølge aktivistene.

Oljeaksjonist utløste brannalarm på ONS-konferansen (Bjørn G. Sæbø)

Vebjørn Bjelland Berg fra Stavanger sto utenfor og appellerte for slutt på oljeletingen da pressefolkene kom ut. (Tonette N. Haaland)

Brannalarmen gikk på ONS. (Tonette N. Haaland)

