SUS får ti millioner til brystkreftforskning

Forskningsgruppe for brystkreft ved Stavanger universitetssjukehus mottar ti millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Det melder SUS i en pressemelding fredag.

– Ti millioner takk, dette var kjempeoverraskende og helt fantastisk, sier Håvard Søiland, professor i bryst- og endokrinkirurgi og leder for forskningsgruppen for brystkreft.

Pengegaven deles ut i forbindelse med Sparebankstiftelsens 10-årsjubileum. I løpet av 2022 deler stiftelsen ut 50 millioner kroner ekstra i jubileumsgaver fordelt på fem større prosjekter. Stiftelsen arbeider for å skape gode lokalsamfunn og jubileumsgavene fordeles mellom de ulike formålene til Stiftelsen.

– Det er en stor glede å kunne tildele ti millioner kroner til forskning på brystkreft. Med denne jubileumsgaven har Sparebankstiftelsen SR-Bank nå støttet forskning på brystkreft med til sammen 14,5 millioner kroner, sier Jannicke Haugan, leder Prosjekt og strategi, Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Begrunnelsen

Dette er begrunnelsen for tildelingen:

«Kreft er noe som angår oss alle. Vi vet at vi har en overopphoping i Rogaland på grunn at det såkalte rogalandsgenet og at brystkreft rammer kvinner i alle aldre over 25 år og i hele landet. Brystkreft er den hyppigste kreftform hos kvinner med årlige 4000 nye tilfeller i Norge og cirka 600 dør årlig. Kreft rammer ikke bare den som blir syk, men også alle de som står rundt som opplever å være nære pårørende og etterlatte. Det er snakk om en mamma, ektefelle, søster og venninne.

Stiftelsen begynte å støtte dette forskningsprosjektet da det var en hypotese, og nå er denne hypotesen bekreftet. Nå handler det om å få gjennomført analyser, validere resultater og publisert analyser. For om dette bekrefter, vil det føre til et paradigmeskifte i kreftbehandling og kan potensielt redde mange hundre i året bare i Norge. Dette siden deres testbatteri har mulighet til å oppdage de sovende kreftcellene før de våkner. I tillegg vet vi at brystkreft er en modellsydom som viser vei for andre krefttyper. Blir deres testbatteri med 6 biomarkører etablert i oppfølging og overvåking av brystkreftpasienter, vil den kunne anvendes for andre krefttyper. Dette vil i så fall potensielt ha betydning for de 20.000 som hvert år blir diagnostisert med kreft.»

