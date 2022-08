Siste innspurt før ONS: – Mange tusen folk og mange tusen timer er brukt

Mandag til torsdag arrangeres årets Offshore Northern Seas (ONS). Det er for mange kjent som «oljemesså,» men arrangørene mener satsingen deres på fornybar energi gjør at en bedre beskrivelse av ONS nå er «energimøtestedet».

Programmet er tettpakket, og det er flere nye elementer under årets arrangement. I tillegg blir det som tidligere mange konferanser, foredrag og paneldebatter, og du vil også kunne finne mange utstillere på stands på Tjensvoll.

– Vi bygger jo en by på Tjensvoll. Alt i alt er det et sted mellom 3000 til 4000 mennesker som er involvert i dette. De kommer fra mange forskjellige plasser, og det er folk som er vant med å bygge, sier ONS-sjef Leif Johan Sevland, til RA.

Torsdag morgen er RA med for å se bak kulissene hvordan ONS rigges opp i hallene på Tjensvoll.

ONS 2022 ONS-sjef Leif Johan Sevland synes det er imponerende hvor effektive alle er med å få ting rigget opp. (Tonette N. Haaland)

– Du lurer kanskje på hvor systemet er når du ser rundt deg her, men system har de. Det ser ut som et fælt rot nå, men på mandag er alt tipp topp og klart, og når kronprinsen går gjennom her ser det ut som det har vært klart i ukevis, forsikrer Sevland.

Men det er ikke bare den praktiske riggingen som har krevd folk, og tid.

– ONS-administrasjonen er på cirka 13 personer, i tillegg jobber det et par i Stavanger Forum som også er involvert hos oss. Også har vi kanskje det som er det viktigste for oss – komiteene – der vi har 280 komitémedlemmer som er med å foreslå navn på foredragsholdere, og som spiller inn og hjelper til, de er en veldig støtte for oss. Det er apparatet vårt, sier ONS-sjefen.

– Hvor mye tid har blitt lagt ned for å planlegge dette?

– Det er ikke mulig å si konkret. Det er kanskje vanskelig å skjønne, men vi har brukt to år på dette. Bare det å skaffe 1000 forelesere krever iherdig arbeid. Tilsvarende med alle utstillerne og folkene som er her. Det har gått noen tusen timer, men hvor mange vet vi ikke. Men, nå er det ikke så mange timer igjen. Så nå er det godt at det er klart, sier Sevland.

– Helt kanon

ONS 2022 Det skjer mye bygging på kort tid i hallene på ONS. (Tonette N. Haaland)

– Hva er forventningene når før det smeller?

– Det er gruelig kjekt. Det er helt kanon. Nå har vi jobbet med dette i hvert fall to år, og det er mye å se fram til, sier ONS-sjefen.

Han påpeker at det har vært tøffe tider for «messe-verden,» og at det har vært langt mellom de som har klart å reise seg på en god måte.

– Det at vi viser et fullskala ONS på det området som vi gjør her, det er vi stolte av, slår han fast.

– Er det noe du er ekstra spent på nå som det nærmer seg med stormskritt?

– Jeg må være ærlig å si at selvfølgelig er man spent nå, forferdelig spent. Dette er som en hjemmekamp for Viking gange 17, sier han og ler litt.

– Vi krysser fingre, men vi mener alt er godt planlagt og skal være på plass. Det er en enorm interesse, vi blir nedringt av henvendelser morgen, kveld og natt. Nå gjelder det bare å stå løpet ut, og gjennomføre dette med stil – og det skal vi klare, sier Sevland.

– Hvordan er egentlig de siste dagene nå for dere som er arrangører?

– De er hektiske, men det er man forberedt på. Dette er ikke tidspunktet man har et rikt sosial liv. Dette er tidspunktet der man står opp og der man legger deg – og jobber mellom, sier han, og viser til at han har brukt halve natten på henvendelser – noe som han påpeker er en del av gamet.

Fullstappet åpningsseremoni

Rundt 860 personer er meldt på åpningsseremonien, og en uke før start måtte ONS stenge påmeldingen.

– Det første gang noensinne vi har stengt påmeldingen, så vidt jeg vet, sier Sevland.

Han påpeker at det var fullt allerede før de kunngjorde at Zelenskyj skulle tale på åpningsseremonien.

– Vi får masse henvendelser, og vi skulle selvfølgelig ønske vi kunne få inn flere folk, men vi må forholde oss til de rammene som er, sier han.

Nye elementer

ONS 2022 En stor del av ONS handler i år om fornybar energi. (Tonette N. Haaland)

– Hvorfor har dere valgt å introdusere såpass mange nye elementer i år?

– Det er en naturlig del av det som skjer med energitransformasjonen. ONS skal alltid fornyes. Vi har som mål at det skal alltid være noe nytt på ONS, denne gangen er det ekstra mye nytt, det er litt herlig. Ting skjer veldig fort, vi har et ansvar for å bruke den teknologien vi har på de tingene vi kan, og ta det med i de nye energiområdene. ONS er kanskje den beste plassen i hele verden til det, sier Sevland.

ONS 2022 ONS-sjef Leif Johan Sevland (Tonette N. Haaland)

Han forklarer at hovedmålet med å arrangere ONS er å bringe folk sammen, og få de til å samarbeide.

– Målet er at folk skal se hvilke varer, tjenester, tanker og teknologi som er, og hva man kan utvikle videre. Dette er som et gedigent møtested der folk skal være sammen, og basert på det de ser her – kunne jobbe videre utover høsten, enten om det gjelder ideer, løsninger, innovasjon, eller hva enn det måtte være, sier ONS-sjefen.

ONS 2022 Det rigges opp til et stort ONS neste uke. (Tonette N. Haaland)

ONS 2022 Mange er i sving for å få alt klart til ONS-åpningen på mandag. (Tonette N. Haaland)

ONS 2022 Det rigges opp til ONS 2022 (Tonette N. Haaland)

Fakta om ONS 2022

ONS er delt inn i disse hovedelementene:

Conference

Centre Court

Technical Sessions

Net Zero Markets

ONS +

Scale Ups

ONS Young

Exhibition

Se en mer detaljert oversikt over programmet på ons.no

