UiS ønsker 5200 nye studenter velkommen

– Vi er kjempeglade for å ha kunnet ønske de nye studentene velkommen med en fantastisk fadderuke, sier Sara Bianca Beitz, leder av Studentorganisasjonen (Stor) ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hun forteller at årets fadderuke inneholdt rundt 250 arrangementer.

– Jeg tror fadderuken i år har lagt grunnlaget for et godt læringsmiljø året som kommer. Det er utrolig fint å kunne være samlet alle studenter i oppstart igjen, uten restriksjoner, sier StOr-lederen til RA.

– Kan du si noe om hvordan det er å være fersk student?

– Det å være fersk student er både spennende og skummelt. Nye studenter føler nok i stor grad på en usikkerhet. Men den usikkerheten er sunn; studenttiden er tiden for å stille de store spørsmålene om seg selv, sitt eget liv, og verden rundt oss. Det er en utviklende tid for de aller fleste, sier Beitz.

– Vær så student du bare kan

Hun har et par råd til de nye UiS-studentene:

– Jeg håper de nye studentene våre tar eierskap til sin nye tilværelse – vær så student du bare kan. Ha et nysgjerrig og spørrende tankesett, vær aktiv i undervisningen og læringen. Jeg vil ikke minst anbefale å ta del i studentmiljøet. Opphold dere på campus og ta del i det akademiske miljøet som finnes her, delta på studentarrangementer – både faglige og sosiale, og knytt kontakt med medelever og andre på universitetet. Dette vil du tjene mye på i tiden som kommer, sier Beitz.

Hun påpeker at det å være student er kjempekjekt, på tross av slitne kollektiv og tidvis kjedelige middager.

– Det er herlig både å lære om noe en brenner for, og å være en del av et studentmiljø. Jeg håper de nye studentene er sultne etter å bidra til å utvikle studentmiljøet videre, og sette sitt preg.

– Hvilke forventninger har du til dette studieåret på UiS?

– Jeg tror det kommer til å bli et strålende år på UiS. Universitetet er i en svært god utvikling, og vi er endelig ute av isolasjon og restriksjoner. Studentlivet vokser og utvikler seg også, og det finnes mange ulike sosiale og faglige tilbud utenom skolehverdagen. Det er flott å være student i Stavanger. Jeg gleder meg!

– Yrer av liv på campus

UiS ønsker 5200 nye studenter velkommen i høst, og UiS-rektor Klaus Mohn sier det er helt fantastisk å se at det igjen yrer av liv på campus.

– Det fyller oss alle med energi og inspirerer stort, sier Mohn til RA.

– Hvilke forventninger har dere til dette studieåret?

– Vi har store forventninger til våre studenter, og til dette studieåret som jo er spesielt siden det kommer etter to års pandemi og åpner for igjen å være sosial og omgås. I tillegg ser vi fram til å formidle læring for livet og forskningsbasert innsikt – som også vil forme den enkelte og påvirke måten en ser og oppfatte samtiden og samfunnet. For det å studere er blant annet å bryne seg på andres synspunkt, vurdere egne synspunkt, lære å argumentere og stille spørsmål til påstander og såkalte etablerte sannheter. Dette er avgjørende egenskaper i tiden vi lever i nå, sier Mohn.

UiS har publisert en sak på sine nettsider, «Slik studerer du smart», som de håper vil hjelpe studentene ikke bare til å komme godt i gang med studieåret, men også til å oppnå gode resultater på studiene sine.

– Vi tilbyr også egne kurs i studieteknikk, akademisk skriving, livet som student og overgangen fra videregående skole til universitetet, minner UiS-rektoren om.