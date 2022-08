Kommuneoversikt: 7,4 prosent flere mottar AAP i Rogaland

Ved utgangen av 2. kvartal 2022 mottok 11.999 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) i Rogaland. Det er 152 flere enn ved utgangen av mars, og 830 flere sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Økningen fra 2. kvartal 2021 tilsvarer en økning på 7,4 prosent.

Antallet AAP-mottakere per 2. kvartal 2022 utgjør 3,9 prosent av befolkningen mellom 18 til 66 år. På landsbasis er andelen den samme. Det melder Nav Rogaland i en pressemelding torsdag.

Direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen forklarer økingen på følgende vis:

– Økningen i antall AAP-mottakere skyldes i hovedsak at en del har fått forlenget retten til AAP. Det betyr at det er færre som har sluttet å motta ytelsen, sier Haftorsen.

Derfor mottar de AAP

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland.

Muskel- og skjelettlidelser utgjør 31 prosent.

2557 personer i aldersgruppen 18 til 29 år mottar AAP.

For de under 30 år utgjør gruppen med psykiske lidelser 72 prosent av mottakerne.

Har kompetansen – vil har flere arbeidsgivere på lag

Flere av dem som mottar AAP ønsker å jobbe, og de har kompetansen som er etterspurt i dagens arbeidsmarked, poengterer Nav i pressemeldingen.

– Den høye etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet gir gode muligheter også for de med ulike helseutfordringer. I Nav jobber vi tett sammen med bedrifter i Rogaland med å inkludere og tilrettelegge for personer med helseutfordringer, og vi ønsker enda flere bedrifter med på laget, sier Haftorsen.

Hva er AAP

Arbeidsavklaringspenger er en ordning som skal sikre folk inntekt i perioder der man, på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV.

Målet er at man sammen med NAV skal avklare mulighetene for å beholde eller komme i arbeid. Mottakeren bidrar til å nå det målet ved å for eksempel prøve ut ulike behandlinger, ulike jobbsituasjoner eller tilegne deg ny kompetanse.

Som hovedregel må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsevnen din må være nedsatt til alle typer arbeid.

Forskjeller mellom kommunene

I Rogaland har Gjesdal den høyeste andelen AAP-mottakere med 4,6 prosent. Sandnes har 4,5 prosent, mens Haugesund og Karmøy har 4,4 prosent. Av de store kommunene har Stavanger og Sola lavest andel med henholdsvis 3,4 prosent og 2,9 prosent. Lavest andel har Hjelmeland kommune med 2 prosent.

---

AAP-mottakere i din kommune:

Under ser du en oversikt over andelen personer av befolkningen mellom 18 og 66 år som mottar AAP i kommunene i Rogaland:

Gjesdal: 4,6 %

Sandnes: 4,5 %

Haugesund: 4,4 %

Karmøy: 4,4 %

Randaberg: 4,3 %

Strand: 4,3 %

Bokn: 4,3 %

Klepp: 4,2 %

Lund: 4,1 %

Time: 4,0 %

Suldal: 4,0 %

Sauda: 4,0 %

Bjerkreim: 3,9 %

Tysvær: 3,9 %

Eigersund: 3,8 %

Sokndal: 3,7 %

Hå: 3,7 %

Stavanger: 3,4 %

Vindafjord: 3,3 %

Sola: 2,9 %

Kvitsøy: 2,3 %

Utsira: 2,3 %

Hjelmeland: 2,0 %

---