Dose 4 tilbys de over 65 år

Det melder Stavanger kommune.

Stavanger kommune har nå vaksinert alle over 75 år på sykehjem som har ønsket å ta dose 4. Nå intensiveres vaksineringen av de hjemmeboende over 75 år. I løpet av de neste dagene får alle over 75 år en påminnelse på SMS om å ta dose 4. De som er over 75 år kan fortsatt møte på drop in i vaksinesenteret i Hjalmar Johansens gate 10 i Bekkefaret, eller bestille tid i Remin. Enkelte fastleger vil også tilby dose 4.

Usikkert hvordan pandemien utvikler seg

I slutten av uke 34 får de som er 65-74 år SMS med tilbud om dose 4. Men også denne gruppen kan allerede nå gå inn i Remin og bestille tid til fjerde dose, hvis det er kapasitet i vaksinesenteret, opplyser kommunen.

65-74-åringene kan ikke komme på drop in.

FHI anbefaler at de som er over 65 år vaksineres med fjerde dose nå, fordi det er usikkert hvordan pandemien vil utvikle seg på sensommeren og høsten.

– Vaksinebeskyttelsen hos de som fikk vaksinene for lenge siden er også svekket nå. Derfor er det lurt å følge FHIs anbefalinger for å være maksimalt beskyttet hvis det skulle komme en høst- og vinterbølge med koronasmitte. Vaksinesenteret vårt kommer til å være åpent framover, så det er bare å benytte anledningen, oppfordrer direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Kommer tilbake med anbefaling for de under 64

Vaksinesenteret i Hjalmar Johansens gate har åpent mandag-fredag 08.30-15.00 (stengt for pause 11.30-12.30). Det må være fire måneder mellom dose 3 og dose 4. FHI har varslet at de vil komme tilbake med en oppdatert anbefaling av tidspunkt for vaksinering av de som er mellom 18 og 64 år. Foreløpig tilbys dose 4 kun til de med alvorlige underliggende sykdommer i denne aldersgruppen.