Avtale verdt over 500 millioner kroner i boks

Bykronen og Total Betong har onsdag inngått en totalentreprise om bygging av boliger og rehabilitering av næringsbygg i Stavanger til en verdi av over 500 millioner kroner, melder Bykronen i en pressemelding.

Prosjektet ligger i Løkkeveien 97–99 i Stavanger sentrum og boligdelen består av fire bygg med totalt 67 leiligheter. I tillegg skal den gamle bilhallen til Torleif Sunde (Hallen) som er på totalt 3400m2 stå ferdig renovert 1 desember 2023.

Det er Storebrand Skagenfondene som er leietaker av hele hallen og som skal ha sitt kontor i Stavanger der.

Oddvar Egelandsdal er prosjektleder for Bykronen. Han er ifølge pressemeldingen fornøyd med at det er inngått avtale med Total Betong og at byggingen nå kan komme i gang.

– Det er mye usikkerhet rundt materialkostnader for tiden og derfor er det ekstra kjekt at vi har kommet i mål med en avtale med Total Betong, sier han.

Total Betong er en nasjonal aktør i totalentreprenørbransjen med hovedkontor på Bryne.

Øyvind Lode som er salgssjef og assisterende daglig leder sier at Bykronen er en ny og spennende utfordring for Total Betong og at han er opptatt av at de skal levere godt på dette oppdraget i Stavanger sentrum. De gleder seg til å komme i gang med prosjektet som vil sikre mange lokale arbeidsplasser i regionen.

– Eierne har vedtatt byggestart

Denne uken starter rivearbeidet, og når rammesøknad er godkjent settes spaden i jorda og byggingen er i gang. Eierne til prosjektet K2 Bolig AS og Camar Eiendom AS har bestemt seg for at de vil starte byggingen så snart dette er på plass.

Salgsstart på Bykronen var 9 mai og det er allerede solgt 50 prosent. Av toppleilighetene er det kun to som ikke er solgt. Prisen på leilighetene varierer fra ca. 3,5 mill. til 45 mill.

Boligene i prosjektet er planlagt ferdigstilt 3. kvartal 2025.