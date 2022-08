1300 nye lærere ut i streik i neste uke

– Aller helst vil medlemmene våre være i klasserommene og ta imot elevene sine etter skoleferien. Men når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad har vi dessverre ikke annet valg, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, i en pressemelding onsdag morgen.

At streikeuttaket ikke er større er et klart signal om at forbundet belager seg på en langvarig streik, påpeker Handal.

I dag har Utdanningsforbundet varslet KS om at lærestreiken trappes opp med ytterligere 1300 lærere i 14 kommuner og ti fylkeskommuner fra mandag 22. august. Disse kommer i tillegg til de 45 medlemmene som ble tatt ut i streik i Bergen før sommeren.

I Rogaland fylkeskommune er det planlagt å ta ut 72 lærere i streik fra Haugaland videregående skole, og en lærer fra Bryne videregående skule.

– En vanskelig beslutning

Handal understreker at ingen bør være i tvil om at det satt langt inne for forbundet å gå til streik denne høsten, etter streik i fjor og flere år med pandemi og stengte skoler.

– Dette var en svært vanskelig beslutning som vi selvsagt ikke hadde tatt hvis KS hadde hatt rett i sine påstander om at lærerne i skolen kommer godt ut av årets lønnsoppgjør. At lærerne med lengst utdanning og lengst erfaring kommer aller dårligst ut er dessuten stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse, fastslår Handal, som legger til:

– Lærerne med mer enn fire års høyere utdanning lønnes dårligere enn andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling.

Hver femte lærer er ikke lærer

Lærertittelen er ikke beskyttet. Når kommunene ikke får tak i lærere med lærerutdanning, fyller de stillingene med «lærere» uten – noe Opplæringsloven gir mulighet til, påpekes det i pressemeldingen. Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at nesten hver femte lærer i videregående opplæring og grunnskolen mangler lærerutdanning målt i årsverk. 40 000 med lærerutdanning jobber ikke i skolen, og søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad.

– Gang på gang har KS vist at de helt mangler ambisjoner for skolen. Gang på gang uttrykker forhandlingsledelsen i KS seg på en måte som tydelig nedvurderer lærerkompetanse og lærerutdanningen – og ikke anerkjenner kompleksiteten i læreryrket.

– Dette gjør noe med yrkesstoltheten, med læreryrkets status, med lærernes motivasjon og følelse av å bli verdsatt. Og det gjør noe med rekrutteringen til dette viktige yrket. Det er svært alvorlig, påpeker Steffen Handal.

– Lett for KS å få streiken avblåst

De om lag 1300 lærerne som nå går ut i streik jobber ved ungdoms- og videregående skoler i 14 kommuner og alle landets fylkeskommuner unntatt Oslo. Disse vil være i streik fra mandag 22. august. Handal er klar på at det er KS som sitter med ansvaret for denne streiken – og derfor også løsningen.

– KS kjenner våre krav, og vet hva som må til for at vi skal avblåse streiken. Telefonen min er på hele døgnet, det er bare å ringe.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her fikk lærerne et noe bedre oppgjør og har akseptert ny tariffavtale og er dermed ikke i streik.