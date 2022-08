– Unngå unødvendig kjøring til skoler og barnehager

Tilvenningen for nye barnehagebarn har startet og mange er på vei inn dørene igjen etter sommerferien. Barne- og ungdomsskolene starter opp torsdag 18. august. Både skolesjef Jørn Pedersen og barnehagesjef Monica Buvig Stenseth håper enda flere foreldre lar bilen stå dersom de har mulighet i høst.

– Færre biler gir tryggere rammer når de minste blir levert og hentet i barnehagene. Vi merker at det blir stadig mer vanlig med sykkelseter og sykkelvogner, og dette er en trend vi gjerne vil se enda mer av framover, sier barnehagesjefen, i en pressemelding.

Skolesjefen er hjertens enig.

– Denne uken skal mange førsteklassinger gå til skolen for første gang. Jo færre biler som er i nærheten av de små jo bedre er det.

Bra for alle

Kampanjer som Beintøft har flere ganger vist at trafikksikkerhet også er noe elevene selv er opptatt av. Barnehagesjefen og skolesjefen legger til at det er flere gode argumenter for å la bilen stå.

– Det er godt for folkehelsen, bra for klimaet og med dagens drivstoffpriser er det jo godt for lommeboken også, sier de to.

Stavanger kommune minner også om at du kan søke om mindre trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei. Du kan for eksempel søke om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak i Stavanger kommune.

Prioritert område

Trafikksikkerhet for barn er et prioritert område i kommunens trafikksikkerhetsplan. Her er tiltakene som er vedtatt:

Barnehager og skoler skal i samarbeid med foresatte oppfylle kriteriene for trafikksikker barnehage og skole.

Kommunen skal kartlegge særlig farlige skoleveier.

Kommunen skal arbeide for trafikksikre soner rundt skolene (Hjertesone).

Kommunen skal begrense muligheten for å kjøre inn på skoleområder.

Samarbeide med skolen og FAU om kartlegging og gjennomgang av trafikksikkerheten rundt den enkelte skole.

Kommunen skal legge til rette for at flere kan sykle eller gå til skolen.

De kommunale barnehagene skal være godkjent som Trafikksikker barnehage.

Skolene skal være godkjent som Trafikksikker skole.

Skolene skal sørge for god sykkelopplæring i tråd med kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Stavanger kommune minner også om § 3 Grunnregler for trafikk: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.