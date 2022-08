Brannen i grisefjøset: Fare for at bygningen kan rase sammen

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.36 tirsdag kveld og mannskap fra tre brannstasjoner rykket ut.

– Da vi kom fram kort etter var bygningen overtent og nå har taket rast, så grisene må nok regnes som tapt, sa brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning til NTB like før klokken 1 natt til onsdag.

Han forklarte at de ikke kunne sende inn røykdykkere på grunn av brannen i taket.

Fikk kontroll

Etter vel en time, klokken 00.35 meldte brannvesenet at de kontroll over brannen. Ti minutter før hadde taket på bygningen brutt sammen og da var det heller ikke lenger fare for spredning til andre bygninger på gården.

Brannsjefen sier at det ikke er noen åpenbar årsak til brannen. Brannen startet i et rom som ligger i tilknytning til rommet der grisene er.

– Hva som er skjedd her, får etterforskningen vise, sier Haagenrud.

Etterslukking onsdag

RA var på gården der det brant onsdag morgen. Innsatsleder Stian Anda på stedet kunne fortelle at etterslukking pågår, men ingen har foreløpig tatt seg inn i bygningen som brant.

– Vi etterslukker der vi kan, men vi går ikke inn. Det er for farlig. Bygningen kan rase sammen, sier innsatsleder Stian Anda til RA og legger til:

– Brannvesenet blir på stedet til det er helt kaldt, sier Anda.

Brannårsaken er fortsatt ukjent. Brannvesenet på stedet regner med at politiet foretar sin etterforskning når brannvesenet er ferdig.

Ifølge brannvesenet var det 500 griser i bygningen som er totalskadd.

Driftsbygningen har kapasitet til 600 griser, men 100 skal ha blitt slaktet for en uke siden.









