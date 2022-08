Omfattende bruk av skjult etterforskning i Tengs-saken

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Advokatene, Stian Trones Bråstein og Stian Kristensen er forsvarerne til den 51 år gamle drapssiktede mannen fra Haugalandet.

– Vi har hele tiden vært av den oppfatningen at politiet har benyttet seg av skjulte etterforskningsskritt i saken. Nå har vi nylig fått det bekreftet, sier Bråstein.

Bråstein forteller at den siktede nekter for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre. Han er også trygg på at den skjulte etterforskningen ikke har avdekket noe som knytter ham til drapet.

