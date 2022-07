Solid Equinor-resultat – ser ingen tegn til kraftig oljeprisfall med det første

– Vi ser vel ingen tegn på at prisene vil gå kraftig ned framover, basert på det underliggende, fundamentale behovet for energi. Det kreves mye energi bare for å gjøre energiomstillingen, sier Equinor-sjef Anders Opedal til NTB.

Onsdag la han fram et justert driftsresultat på 17,6 milliarder dollar, tilsvarende rundt 174 milliarder kroner, i andre kvartal. Selskapet øker nå utbyttet til sine aksjonærer – inkludert til den norske staten som eier 67 prosent av aksjene.

Krigen i Ukraina og usikre gassleveranser fra Russland har det siste halvåret bidratt til å presse prisene oppover. Sammenlignet med andre kvartal i fjor er det justerte driftsresultatet til Equinor nesten firedoblet.

– Det er to ting som har påvirket resultatet. Det ene er prisene. Det andre er en god, solid drift. 22.000 ansatte står på hver dag for å sikre det. Det skal vi klare også i årene framover. Og så vil resultatet være preget av prisene, sier Opedal.

Svingninger

Resultatet ligger opp mot hva det var i første kvartal i år, da selskapet hadde rekordhøye 18 milliarder dollar i justert driftsresultat.

Equinor-sjefen understreker at de er vant til å leve i en industri med store prissvingninger, og at de også jobber hardt for å også tåle tyngre tider.

– All historie viser jo at en får svingninger i olje- og gassprisene, sier han, og påpeker at det er vanskelig å spå akkurat hva som vil skje.

Opedal sier at de nå gjør alt de kan for å levere nok olje- og gass til Europa.

– Vi ser at Europa holdes på pinebenken av Russland når det gjelder gassvolumer. Det gir jo et krevende bakteppe i hvordan energimarkedene fungerer. Kundene våre har høye gasspriser å forholde seg til. Da har vi sagt at vi gjøre det vi kan for å sikre at det er så høye volumer inn i markedet som overhodet mulig.

EU-kutt på gass

EU-landene vedtok onsdag at de skal kutte gassforbruket med 15 prosent. Opedal tror konsekvensen av vedtaket kan bli at EU blir litt mindre avhengig av import av flytende naturgass (LNG).

– For Equinor vil ikke disse 15 prosentene bety noe nevneverdig. Norsk gass vil fortsatt være den foretrukne gassen inn i det europeiske energisystemet, sier han.

Resultatet Opedal la fram onsdag, var noe bedre enn ventet. Før framleggingen innhentet selskapet anslag fra 26 analytikere til hva det ville ligge på, og den såkalte konsensusen var 16,9 milliarder dollar. Omsetningen i andre kvartal var på drøyt 36 milliarder dollar. Det er omtrent på nivå med første kvartal i år – og nesten en dobling fra andre kvartal i fjor.

Ekstraordinært utbytte

Equinor betalte nesten rundt 13 milliarder dollar – tilsvarende 128 milliarder kroner – i skatt i årets andre kvartal. Det er en økning fra i underkant av 3 milliarder dollar i andre kvartal i fjor.

Selskapet kommer til å utbetale et kontantutbytte på 70 cent per aksje i andre og tredje kvartal – fordelt på 20 cent i ordinært utbytte og 50 cent i ekstraordinært utbytte. Den ekstraordinære delen er økt fra 20 cent.

Totalt ender utbyttet på omtrent 28 milliarder kroner. I tillegg gjør selskapet et tilbakekjøp av aksjer på inntil seks milliarder dollar, noe som bidrar til å øke verdien på nåværende aksjer.