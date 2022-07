Dette irriterer nordmenn på Norgesferie?

85 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende Forsikring sier at de bruker størsteparten av sommerferien i hjemlandet – men ikke uten å irritere seg.

Dette irriterer oss mest på Norgesferie:

Prisnivået Myggen Været Flått At det ikke blir skikkelig varmt Kø til attraksjoner Temperaturen i havet Andre nordmenn At jeg egentlig vil til utlandet At det er lyst når jeg skal sove

– Prisnivået stikker av med den soleklare førsteplassen. 46 prosent av de spurte sier at prisnivået irriterer dem med ferie i Norge, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring i en pressemelding.

– Det er hele 20 prosent mellom prisnivået på førsteplass og ned til andreplassen, som er myggen. Irritasjon over været kommer på tredjeplass, sier Slettemoen.

Bekymret for privatøkonomien

Topplassen samsvarer godt med en mer alvorlig bekymring nordmenn sier at de har i år.

– 1 av 4 svarer i Frendeundersøkelsen at de er mest bekymret for mat- og råvarepriser i 2022. Og 8 av 10 har bekymringer rundt privatøkonomien i år. Det gir mening at prisnivået er på en soleklar førsteplass på irritasjonstoppen, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

Prisveksten i Norge er på det høyeste nå siden 1988. Spesielt drivstoff, strøm og matvarer har steget mye.

[ Forus-brannen: Slik var det for brannmennene på jobb ]

Folk flest irriterer seg, men blir likevel i Norge

24 prosent irriterer seg ikke over noe.

– Det betyr at 3 av 4 irriterer seg over ting med Norgesferien, men velger likevel å bruke vårt nærmeste ferieland i sommer, sier kommunikasjonssjefen i Frende.

At nordmenn trives i hjemlandet om sommeren viser seg også ved at lysten på utenlandstur havner helt nede på niendeplass på lista, rett over hvor lyst det er når de skal sove om kvelden.

[ De mobile bandene er spesielt ute etter denne delen ]