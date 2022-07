Gutten flys til sykehus. Gutten ble i et kort øyeblikk klemt mot et metallgjerde i forbindelse med at oksen skulle flyttes fra en innhegning til en klippestasjon, melder politiet på Twitter.

Ulykken har skjedd i Brusand i Hå kommune.

– Nødetatene er på utrykning til en gård hvor det er meldt om en yngre gutt som er klemt av en stut, saken oppdateres, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet ble varslet klokken 12.37.