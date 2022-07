Nettavisen: Viking enig med Hammarby om salg av Veton Berisha

Det bekrefter Vikings sportsdirektør Erik Nevland til Nettavisen og VG.

– Jeg kan bekrefte at vi er enige med Hammarby om en avtale for Veton Berisha, sier Nevland. Han forteller til VG at han håper alt går i orden i løpet av dagen.

Etter at Berisha returnerte til Viking fra Brann i januar 2020, har han vært klubbens soleklare toppscorer med 51 mål på 75 kamper i serie og cup.

Denne sesongen scoret spissen åtte mål på tolv ligakamper før han pådro seg en lårskade i midten av juni. I 2021 endte måltyven med 22 scoringer på 28 kamper og hjalp Viking til å sikre en sterk 3.-plass i Eliteserien.

Hammarby hører til i Stockholm og har et snitt på nesten 27.000 tilskuere denne sesongen. Laget ledes av tidligere Sandefjord-trener Marti Cifuentes, som tok over treneransvaret før inneværende sesong. Han etterfulgte Milos Milosevic, som fikk sparken etter sin flørt med Rosenborg i vinter.

Hovedstadslaget ligger på 4.-plass i Allsvenskan, fire poeng bak Per-Mathias Høgmos Häcken på toppen av tabellen.

