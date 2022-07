Bandleir video Norah Delin Indrelid (16), Sophia Priotti (12) og Vera Bjelland Hult (17) fremfører den egenlagde sangen "On the outside".

Bandleir på Metropolis: - Vil møte andre musikkinteresserte

På bandleir på ungdomsklubben Metropolis på Nytorget får ungdommene prøve seg på nye instrumenter, musikkproduksjon og samspill i band.