Slik tar du vare på kjæledyrene i sommer

– Man må jo bare prøve å ta vare på dyrene så godt man kan, de er jo stort sett veldig fornøyde, sier veterinæren Caroline Solberg til RA.

For å gjøre det anbefaler hun at dyreeiere tar med seg dyrene sine til en veterinær fordi det er mye man må fikse både enten man blir hjemme i sommer eller reiser bort.

Vær tidlig ute og planlegg ferien til kjæledyret ditt. — Guro Myhrene

Her er en oversikt over hvor varmt det blir i bilen sammenlignet med temperaturen ute. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Sol og varme

– Hovedproblemet er at det er noen dager det er veldig, veldig varmt, sier Caroline Solberg, som er veterinær ved AniCura Dyresykehus i Stavanger.

Dette gjelder både ute, inne og i bilen. Sistnevnte advarer Solberg sterk mot og anbefaler heller at man lar dyret sitt være igjen hjemme.

– Det blir varmere enn man tror inne i bilen, selv om man åpner vinduet eller setter bilen i skygge, sier hun.

Oversikten fra AniCura dyresykehus viser at hvis det er sol og 27 grader ute så blir det oppimot 52 grader inne i bilen på bare noen minutter.

– Det viktigste er nok alltid å ha et sted hvor dyrene dine kan ha tilgang på skygge og friskt vann, sier veterinæren.

En godbit i vannet eller rennende vann er noen måter man kan få kjæledyrene sine til å holde seg hydrerte, men Solberg har et forslag til som hun liker veldig godt.

– En kjempefin måte å gi dem mat på er å blande ut maten i litt vann så den blir bløt, legge den i en toppl og så fryse den. Da kan de ligge og kose seg med den lenge, sier hun. En toppl er en aktiviseringsleke for hunder som liker å tygge.

Noen andre ting er det også greit å tenke på når det er sol og varmt ute. Blant annet kan hunder ha sensitive øyne og trenge solbriller, samt at noen dyr som har lite hår eller sensitiv hud også har behov for solkrem.

– Noen har litt lite hår på nesen og da er det greit å smøre den med solkrem, sier hun.

Rosie og Daisy får være med Solberg så mye de vil på jobb. (Veronica Irmelin Elllingsen)

Sommerens utfordringer

Det er ikke bare varmen som kan bli en utfordring for dyrene om sommeren. Solberg anbefaler blant annet at dyreeiere oppsøker veterinær for å få resept på flåttmiddel.

– I år er det veldig mye flått, det varierer jo litt fra år til år og noen flåtter kan jo bære med seg flåttbårne sykdommer, sier hun.

Flåttbårne sykdommer er sykdommer som flåtten kan overføre til mennesker og de vanligste er ifølge FHI lyme borreliose og skogflåttencefalitt. Med flåttmiddel så kan man beskytte dyrene sin mot dette.

I tillegg til flått, er sommeren hoggormsesong. Det kan være lurt å investere i det som kalles en Lifeline førstehjelpsknapp.

– Du skrur på en liten knapp og henger på halsbåndet til dyret ditt. Inni der ligger det en liten prednisolon tablett/hoggormtablett, sier Solberg.

Hun forteller at prednisolon både fungerer betennelsesdempende, smertelindrende og at det forebygger sjokk, men at man alltid skal oppsøke veterinær etterpå.

– Det er ikke en motgift, men hvis du gir den innenfor 30 minutter fra hoggormbittet så har den veldig mange livreddende egenskaper, sier hun.

Det er stor forskjell på hoggormene og du kan ikke vite om det er et tørrbitt eller om det er gift i bittet, og motgiften er det bare veterinærene som har.

Vepsestikk, bistikk og humlestikk skal iogså behandles på samme måte.

Alle dyr trenger litt ekstra omsorg i sommer. (AniCura)

Katter er ekstra utsatt

Når sommeren kommer opplever gjerne mattilsynet en økning i varslinger, hovedsakelig blant hunder og katter.

– Det er flere mennesker ute og da er det også flere øyne som legger merke til at ting ikke er helt riktig, sier seksjonssjef i mattilsynet, Guro Myhrene.

Hun forteller også at de får inn flere bekymringsmeldinger om katter som ser ut som at de ikke blir stelt med eller som holder til i større grupper. Dette øker spesielt om sommeren siden katter gjerne får unger om våren.

– Mange tenker at katter greier seg selv, men det er faktisk ulovlig å la katter være uten tilsyn hvis du er borte i mer enn to uker, sier hun.

De får også inn meldinger angående hunder og kaniner, men dette går ofte mer på plass og at de ikke får beveget seg nok.

Så langt i år har de ikke fått inn noen varslinger om hunder som sitter i biler i varmen.

– Det kan ha noe å gjøre med at det ofte er en situasjon som haster mer, og da prøver de sikkert å finne ut av hvem som eier bilen selv eller ringer politiet, avslutter Myhrene.

---

10 TIPS TIL DYREEIERE

Ikke la dyr stå igjen i bilen selv om vinduet er åpent og bilen står i skyggen. Sørg for at dyrene alltid har tilgang på skygge og friskt vann. Oppsøk veterinær for å få resept på flåttmiddel. Dyr med sensitiv hud må bruke solkrem og dyr med sensitive øyne må bruke solbriller. Kjøp en Lifeline førstehjelpsknapp. ID-merk gjerne dyret ditt, det gjør det enklere å finne eier. Hvis du reiser med dyr: Ta kontakt med veterinær i god tid før. Pass er gjerne også et krav. Hold deg til mat ment for dyr. Grillmat kan være skadelig. Kjøl ned dyrene på varme dager med for eksempel våte håndklær, kjølevest etc. Tørk dyrene godt etter bading for å unngå våteksem.

---