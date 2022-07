Advarer mot nabokonflikter i sommer

Hittil i år har konfliktrådene mottatt 263 nabokonflikter (1. januar – 30. juni 2022). Året før mottok konfliktrådene 252 nabokonflikter i denne perioden. Det er en økning på 4 prosent. Man ser den samme tendensen i Sør-Vest, og sommeren er høysesong for saker som omhandler nabokonflikter.

Det melder Konfliktrådet Sør-Vest Sør-Vest i en pressemelding.

Totalt mottok konfliktrådet 3495 saker i første halvår av 2022. Dette er en økning fra samme periode i 2021 med 6 prosent.

– Sommeren er typisk for krangler når man trekker ut i hagen eller er på hytta og både ser og hører mer til naboen. Konfliktrådet har lang erfaring med mekling som et godt alternativ for å løse fastlåste uenigheter, påpekes det i pressemeldingen.

– Konfliktrådet kan legge til rette for at naboer som har en konflikt kan snakke sammen og finne en løsning som begge parter kan leve med. De skal fortsette å være naboer og må kunne gå ut i hagen sin uten å være redd for å treffe hverandre, sier Kirsten Borsheim, leder for Konfliktrådet Sør-Vest.

Mange muligheter for konflikt

I tillegg til nabokonflikter kan eksempler på sivile saker være familiekonflikter, samlivsbrudd, leietvister, dyrehold, økonomiske konflikter m.m.

– Mekling i konfliktråd kan løse konflikter og skape trygghet på en måte som er vanskelig å få til uten en nøytral tredjepart. Dette henger sammen med at partene selv må ta ansvaret for situasjonen sin, og at de sammen finner løsninger, sier Borsheim.

Borsheim understreker at mekling er en gratis tjeneste for alle og vi er tilgjengelig i hele sommer. Behandling av en sak i konfliktrådet er en ordning som sparer både enkeltmennesker og samfunnet for påkjenninger og kostnader.