Høy fart og ekstremkjøring øker i Rogaland

En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 57 prosent av alle som eier og disponerer båt i Rogaland oppgir at de har opplevd sjenanse på sjøen. Det er en økning på 6 prosent siden i fjor. De to siste årene har sommeren vært preget av korona og ferie i eget land, mange ved sjøen.

– Med økte priser på utenlandsreiser, streikefrykt, krig i Ukraina og mye usikkerhet, tyder alt på at det blir en ny rekordsommer ved sjøen innenlands, også denne sommeren, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

– Høy fart, uvettig kjøring og liten kunnskap om å føre båt, er noe av det som irriterer mest, sier Voll.

I fjor druknet 75 personer der flere av ulykkene skyldes høy fart og promille med fritidsbåt. I tillegg til å være en fare for seg selv er disse også en trussel mot andre som ferdes i eller ved sjøen.

[ Dette mener lokalpolitikerne om regnbueplass ]

Over 3 millioner kroner i skader

– Vi ønsker at fleste mulig skal skaffe seg kompetanse før de setter seg i en båt. Vi ser helt klare tendenser til at motorstørrelse og fart har økt betydelig de siste årene, sier Voll.

Frem til i dag (2022) har Gjensidige alene mottatt 80 skader på fritidsbåter i Rogaland som skyldes ytre påvirkning med utbetalinger på over 3 millioner kroner.

Etter at det ble lov å bruke vannscooter har dette med økt støy også blitt et mulig problem for flere. I tillegg holder mange mindre hurtiggående båter på – nær land, og Voll tror en del båtførere ikke er klar over at de kan være en plage for andre.

– Senk farten og ta hensyn til omgivelsene. Da blir det sikrere og ikke minst, mye hyggeligere for alle som oppholder seg på sjøen, sier Voll.

Fakta om saken