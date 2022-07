Advarer mot drikkerekorder i ferien

Nordmenn kjøper langt mer øl og hvitvin om sommeren enn i resten av året. I en undersøkelse Ipsos har gjort for Av-og-til, oppgir også 20 prosent av barna at foreldrene drikker mer om sommeren enn ellers. Alkovettorganisasjonen Av-og-til ber foreldre være varsomme foran barna, også i sommerferien.

– Når promillen går opp, går vurderingsevnen ned. Det gjelder i bil og båt, og det gjelder i jobben som forelder. Det er det nok en del foreldre som tar for lett på, sier Kaski, i en pressemelding.

Hun tror mange foreldre bagatelliserer egen alkoholbruk foran barna.

– Det er ikke sånn at man må være tydelig full for at barna skal føle seg utrygge. Vi må tørre å erkjenne at de få ekstra glassene på terrassen også er utrivelige for barna. Og at mange av oss krysser den grensen for ofte, sier Kaski.

Skremmende for barna

Kaski påpeker at det voksne gjerne ser som positive effekter av alkohol, har motsatt virkning på barna.

– De små endringene som at voksne ler og snakker litt høyere, klemmer litt lengre, kan oppleves skremmende for barna. Føler du deg brisen foran barna, har du drukket for mye, sier Kaski.

Hun påpeker at sommerferien er den tida på året nordmenn drikker mest alkohol.

– Dette kombinert med at barna er lenger oppe og får med seg mye, er en dårlig kombinasjon. Vi må slutte å tenke at dette gjelder alle andre, og gjøre noe med hvordan vi selv drikker, sier Kaski.

Bestem deg på forhånd

Kaski mener at mange har lett for å finne unnskyldninger når det kommer til drikking foran barna.

– Vi hører ofte at det må være lov å kose seg med et glass vin til maten foran barna. Det er jeg enig i, så lenge det er ett og ikke egentlig tre glass man ender med, sier Kaski.

Hun mener det er viktig å bestemme seg på forhånd hva som er greit.

– Sommerferien er årets høydepunkt for barna. Vær bevisst på når du skal stoppe, så blir de sene sommerkveldene like hyggelige for barna også, sier Kaski.

Undersøkelsen er en del av Ipsos Barn- og ungdomsundersøkelse gjennomført i februar-mars 2022. Den er landsrepresentativ og består av besvarelser fra barn og unge i aldersgruppen 8–19 år.