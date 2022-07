622 har blitt tatt for mobilbruk bak rattet

Så langt i år har 622 personer blitt tatt for ulovlig mobilbruk bak rattet. Det er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, hvor 928 personer ble tatt. Det viser ferske tall fra UP i Sør-Vest politidistrikt.

Totalt i Norge er det i år tatt 5893 personer for ulovlig mobilbruk bak rattet, mens det i samme periode i fjor ble tatt 7953 personer.

Flere drepte til tross for færre tatt med ulovlig mobilbruk

– Selv om nedgangen i antall tatt med ulovlig mobilbruk isolert sett er god, kan vi allikevel ikke tillate oss å feire, sier prosjektansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim, i en pressemelding.

Bendheim påpeker at det hittil i år har omkommet 63 personer i trafikken, dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Man må tilbake til 2016 for å se lignende tall.

Hun håper flere gjør bilen til en mobilfri sone i sommer, da flere kommer til å ferdes på norske veier.

– Stor trussel

– Man vet jo fra tidligere tall at nesten en av tre ulykker skyldes uoppmerksomhet, så det å legge fra seg mobilen kan føre en lang vei. Vi håper at flere nå vier litt mer oppmerksomhet mot veien, sier Bendheim.

I 80 km/t beveger en bil seg nærmere 90 meter på fire sekunder, minner hun om.

– Det tilsvarer at man beveger seg distansen av en fotballbane i løpet av en kort titt på mobilen. Mye kan skje på denne avstanden og sekundene kan fort bli skjebnesvangre, understreker hun.

Hun sier at boten på 7450 kroner og tre prikker på førerkortet for å bruke mobilen bak rattet er strengt, men at dette er et viktig middel for å få færre til å legge vekk mobilen.

– Vi kan ikke miste fokuset på trafikksikkerhet nå, legg vekk mobilen i bilen, vi har ingen å miste.