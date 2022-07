Juni ble varm i Norge – ny varmerekord i Rogaland

Månedstemperaturen for hele landet lå 1,5 grader over normalen, og juni ble den tiende varmeste måneden som meteorologene har registrert siden 1900.

– De høye temperaturene er et tydelig signal på klimaendringene. Sommeren blir i snitt både lengre og varmere, og vi får flere temperaturtopper, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Mulig ny fylkesrekord i Troms og Finnmark

I Finnmark var det over 2 grader over normalen, og det var også her den høyeste maksimumstemperaturen ble registrert. I Banak i Porsanger og i Tana ble det målt 32,5 grader 29. juni. Dersom målingen godkjennes, er dette ny rekord for Troms og Finnmark.

Det ble satt en rekke nye varmerekorder i juni, særlig i de to nordligste fylkene.

I Troms og Finnmark ble det satt hele 22 varmerekorder. I tillegg til de mulige fylkesrekordene i Banak og Tana, ble det blant annet målt 31,9 grader i Skibotn og i Alta. Ved hele 13 målestasjoner i fylket ble det målt over 30 grader i juni.

44 nye varmerekorder i juni

I Nordland ble det satt 16 rekorder. Varmest var det i Mo i Rana 25. juni med 30,9 grader. Hakk i hæl fulgte Vefsn med 30,7 grader 26. juni og Alstahaug med 30,5 grader 28. juni.

I Trøndelag ble det ny rekord tre steder 26. juni; i Namsskogan, Grong og Namsos med 31,5 grader alle steder. I Rogaland ble det ny rekord i Hå og Hjelmeland med 29,5 grader 24. juni.

Også på Svalbard var det ny rekord med 13,2 grader 1. juni. Snittemperaturen var 6 grader, noe som er 2,4 grader over normalen. Dette er den høyeste månedstemperaturen som er registrert her i juni. Den forrige rekorden var fra 2007 på 5,7 grader.

– Regionen rundt det nordlige Barentshavet har en oppvarming som er 2 til 2,5 ganger høyere enn snittet i Arktis og hele 5 til 7 ganger høyere det globale gjennomsnittet, sier Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Mest regn i Nordland

Laveste minimumstemperatur i juni var -4,1 grader. Det ble målt i Folldal-Fredheim i Innlandet og Gamanjunni i Kåfjord i Troms og Finnmark 6. juni.

Det var relativt tørrest i Troms og Finnmark med 50 til 70 prosent mindre nedbør enn normalt.

Både i Nordland og i Innlandet ble det mye regn. Det var mellom 50 til 100 prosent mer nedbør enn normalt. Våtest ble det i Lurøy i Nordland med 350,7 millimeter nedbør. Det er 88 prosent mer enn normalt.

For hele landet sett under ett var nedbøren i juni nær normalen.

(©NTB)