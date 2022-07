Disse vant årets Gladmatpriser og -stipend

Etter grundig testing, smaking, observering – og alt annet som må til, har årets Gladmat-jury talt. Under premieutdelingen i Kokepunktet lørdag, fikk alle nominerte vite hvem som er årets vinnere i kategoriene Årets Gladmatrett, opplevelse, stand, nyskaping, lokalmatprodukt og sirkulære utstiller. Det skriver festivalen selv i en pressemelding lørdag ettermiddag.

– Det er utrolig kjekt å si at nivået på årets Gladmat-retter er skyhøyt. Teknikker, uttrykk og smaker har virkelig imponert, noe som har gjort det vanskelig å lande på en vinner, skriver juryen i sin begrunnelse.

– I avgjørelsen har det vært flere ting vi har sett etter. Vi har jaktet etter retter som er godt sammensatt – både av smak, det visuelle og teksturer. Vi er også opptatte av at lokale råvarer utnyttes på best mulig vis. Smaken trumfer selvfølgelig det meste, og retten må huskes som en spesiell opplevelse, fortsetter de.

Med sin smørstekte Sterling kveite, med nesle fra Brimse, erter, pepperrot og fritert surdeig, imponerte Spiseriet juryen nok til seier.

– Spiseriet har imponert en hel festival med en lekker, innbydende og gjennomtenkt rett. De har demonstrert et imponerende antall teknikker for å lage en deilig rett som varmer våre mathjerter. Perfekt balanse, ingredienser med distinkte smaker som spiller sammen til en flott helhet og deilig kontraster, heter det fra juryen.

De andre nominerte i denne kategorien var: Fisketorget, Dejavu, Fish&Cow og Matlauget v Nyyyt.

[ RA tester festival-rettene ]

Mat i verdensklasse

Årets tema for Gladmat er feiring, og juryen valgte derfor ut to vinnere i denne kategorien.

– Prisen for årets opplevelse deles ut til utstillerne som har gjort en særlig innsats i å gi publikum en god opplevelse i ekte Gladmat-ånd. Enten gjennom rause smaksprøver, gode historier om produktene eller inspirerende informasjon om hvordan å bruke produktene de selger, skriver juryen i begrunnelsen.

Juryen mener årets vinnere har gitt publikum noe å huske, og ikke minst gjort at publikum har lyst å komme tilbake for å besøke dem og Gladmat til neste år.

– Deja Vu er kategoriens ene vinner. De lager mat i verdensklasse, og klare samtidig å komponere en rett med tydelige elementer av feiring. Kokkens lidenskap og entusiasme har tydelig smittet over på de ansatte.

Årets andre vinner er sammenslåingen Siddis Gelato og Casa Salsitas.

– De har et tydelig engasjement, brenner for det de driver med og har virkelig valgt å fokusere på feiring.

De andre nominerte i denne kategorien var: Matlauget, Felleskjøpet og Hjelmeland Naturlegvis.

[ Årets Gladmat er i gang: – Er i et av landets viktigste landbruksfylker – midt i matfatet ]

Særdeles god atmosfære

Prisen for årets stand ble delt ut til utstilleren som har gjort en særlig innsats for å lage en god og hyggelig stand for publikum. Det kan være gjennom smaksprøver, gode historier om produktene eller god service, skriver Gladmat i pressemeldingen.

– Hjelmeland Naturlegvis har laget en stand med særdeles god atmosfære. De representerer bygda si med stolthet og samhold, i tillegg til lidenskap for yrket og produktene sine, mener juryen.

– Standen var lett gjenkjennelig med et stort blikkfang. De satte med det Hjelmeland på kartet.

De andre nominerte i denne kategorien var: Helgø Meny Food Court, Matlauget, Sunde gardsutsalg, ASMarGel.

Fisketorget vant "årets nyskapning". (Tord Paulsen/Gladmat)

Årets nyskapning er en pris for å hylle det risikable, innovative og ukjente – noe som stadig blir mer prioritert av utstillere, ifølge Gladmat.

– Fisketorget har virkelig nådd toppen av spennende smaker på en innovativ måte. Vi danset allerede etter første smak! Presentasjonen var en fryd for øyet og en kjærlighetsfull symfoni for smaksløkene, skriver juryen.

– En variasjon av pasjonsfrukt, jalapeños, sesamfrø, puffet ris på en seng av lettbakt Sirdalsørret. Retten var elegant og omsorgsfullt smaksatt, og oste av kvalitet og kreativitet, legger de til.

De andre nominerte i denne kategorien var: Spiseriet, Siddis + Casa Salsitas, Yips, Hjelmeland v Smaken av Ryfylke.

[ Grønn Gladmat: – Det er ganske krevende å konkurrere mot en svart søppelsekk ]

Liten bedrift, stor inspirasjon

Prisen «Årets lokalmatprodukt» har som mål å løfte fram lokalprodusenter i Rogaland, og i år var det Matjes som vant.

– Med sin entusiasme for lokalmat og sitt produkt spesielt, smitter dette over på alle som er heldige å treffe denne gjengen, sier juryen om årets vinner.

De andre nominerte i denne kategorien var: Toppsopp, Stavanger Ysteri, Hjelmeland Naturlegvis, Litlestøl.

Topp Sopp er kåret til årets mest sirkulære utstiller. Ifølge pressemeldingen fra Gladmat var det flere som kjempet om å bli årets mest sirkulære utstiller, en helt ny pris i år.

– Når vi bruker begrepet sirkulær i matproduksjon har vi som mål å kunne bidra til å redusere avfall. Handle lokalt så langt du kan. Tenke på klima og matsvinn. Gjenbruke det vi kan og finne gode, grønne løsninger, skriver juryen.

– Topp Sopp stakk av som vinneren her, og har tenkt gjennom sirkulær produksjon helt fra oppstart av sin bedrift. De har en enorm kunnskap og smittende entusiasme over det de driver med og er til stor inspirasjon. De gjenbruker andres avfall for å selv produsere de flotte produktene og har lagt en enda større plan for dette til neste år. Denne lille bedriften er til stor inspirasjon for oss alle.

De andre nominerte i denne kategorien var: Gaffel & Karafell og Hjelmeland Naturlegvis.

[ Slik blir årets Gladmat: – Vi fortjener en god feiring ]

Disse vant årets Gladmat-stipend

Under Gladmats siste dag ble Gladmatstipendet 2022 delt ut til to aktører Inge Steensland Stiftelse mener har skilt seg positivt ut.

Vinnerne ble offentliggjort under premieutdelingen i Kokepunktet lørdag ettermiddag. Der ble det klart at Restaurant K2 og Håland Kjøtt begge blir 30.000 kroner rikere.

Håland Kjøtt vant Gladmatstipendet 2022 og ble 30.000 kroner rikere. (Tord Paulsen/Gladmat)

Her er juryens begrunnelser:

Håland Kjøtt:

– En solid mataktør med lidenskap for tradisjoner, godt håndverk og et brennende engasjement for norsk matproduksjon. Med stor fagkunnskap, og blant annet bruk av hele dyret «fra hode til hale», har vinneren bærekraft i fokus. Håland Kjøtt driver i dag Slaktarbutikken, Edeståvå og Pølsebuå te Håland. Her kombineres tradisjoner med nytenking, og alt produseres fra eget pølsemakeri og kjøkken. Håland Kjøtt kjennetegnes for sin kjærlighet til yrket, rekruttering til bransjen, og sin utmerkede sans for kvalitet.

Restaurant K2:

– Denne restaurant har et kompromissløst fokus på en helhetlig, bærekraftig måltidsopplevelse. Restauranten har et tett samarbeid med lokale produsenter, og en klar filosofi for hvordan de jobber for å etterlate et fotavtrykk som er så lite som mulig. Ved å bruke lokale råvarer når de er i sesong, og arbeid med å redusere matsvinn, serverer Restaurant K2 kvalitetsmat som er bra for både gjestene og planeten. De har en helhetlig, rød tråd gjennom hele serveringen – fra dyrking til drikke. K2 går virkelig foran som en ledestjerne i bransjen.