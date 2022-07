Så mange besøkte Preikestolen i juni

2019 var rekordåret for besøk til Preikestolen, med 331.000 besøkende.

Under pandemien sank tallet til 180.000.

Per juni 2022 har 109.793 personer besøkt Preikestolen. Tilsvarende tall for juni 2019 var 102.126. Det var altså 7,5 prosent vekst i besøket til Preikestolen juni 2022 sammenlignet med juni 2019.

I juni 2021 var det 53.468 besøkende per juni.

Det viser ferske tall fra Stiftelsen Preikestolen.

Preikestolen er Norges mest besøkte naturattraksjon, og er ifølge stiftelsen på mange måter et bilde på trafikkutviklingen i reisebransjen.

«Preikestolen og Kjerag viser at den internasjonale reiseaktiviteten er i gang igjen minst på nivå med 2019. I månedene mars, april og mai var det en økning i besøket på Preikestolen på 20,5 prosent i forhold til 2019. Juni er tilnærmet likt så dette betyr at økningen så langt har kommet i skuldersesongen. Dette er gledelig og vil være med på å forlenge sesongen. Det er og et tegn på at de prognoser som er laget slår til og kanskje ett år før tiden. Det kan tyde på at Norge er et foretrukket ferieland og at vi oppfattes som et trygt land, og kombinert med tilgjengelighet så har det styrket oss som reisemål. Vi har fortsatt ikke mye besøk fra de oversjøiske markedene», heter det i pressemeldingen.

Slik ser tallene ut per måned. (Stiftelsen Preikestolen)

«Et viktig og gledelig trekk er at skuldersesongen har vist fin vekst. Både mars, april og mai hadde mye besøk og en del av den veksten kan tilskrives det nye ferjesambandet mellom Nederland og Norge via Kristiansand», skriver Stiftelsen Preikestolen i pressemeldingen.

Kjerag: – Sterk vekst

Også på Kjerag ser stiftelsen en sterk vekst i besøket, også målt mot 2019. Per juni har det vært 13.872 besøkende. I 2019 var det 9090 i samme periode. For 2021 var antall besøkende 4043 pr. juni.

Slik er besøket på Kjerag. (Stiftelsen Preikestolen)

Per juni 2022 har 4053 gått opp eller ned Flørlitrappen. Tilsvarende tall for 2021 var 3975.