Stenger Strømsbrua-rampe

På grunn av arbeid og oppgradering av Strømsbrua må rampen som går til Consul Sigval Bergesens vei stenges.

– Nå skal entreprenøren Consolvo jobbe med og i kjørebanen og fortauet på sørsiden. Da er det behov for å stenge rampen som går til Consul Sigval Bergesens vei. Så sant det går an, så blir det mulig for gående og syklende å passere. Vi ber alle følge skiltingen på brua, sier prosjektleder MAG Owker i Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Rampen blir stengt fram til oktober. Da skal, etter planen, oppgraderingen av Strømsbrua være ferdig.

Strømsbrua er fra 1958. Sist brua var gjennom en oppgradering var på tidlig 1990-tallet. Oppgraderingen som foregår nå har pågått siden våren 2021.