Sommerskolen: Silje gikk fra stryk til 5

Dersom man stryker i et fag på videregående, kan man ta det opp på Sommerskolen.

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever, tidligere elever eller lærlinger som har strøket i et fag.

Gjennom ti intensive dager med undervisning får elevene en ny sjanse til å få standpunktkarakter. Sommerskolen arrangeres av Rogaland fylkeskommune.

Silje Marie Eltervåg fra Ålgård tok opp naturfag. Hun gikk fra stryk til karakter 5.

– Det er jeg veldig stolt av. Nå skal jeg ta et fagbrev innen helsefaget. Senere vil jeg studere, sier Eltervåg til RA.

– Lærerne har langt ned en god mengde arbeid for å gjøre undervisningen forståelig. Det gode med Sommerskolen er at man har faget sammenhengende over flere dager. Det er ikke som på skolen hvor man har få timer og dager imellom. Da faller man ikke fra, forteller den stolte eleven.

– Vi er heldige som får muligheten til å ta faget på ny, legger hun til.

90 prosent besto

90 prosent av elevene som deltok på Sommerskolen 2022 besto eksamen.

67 elever gjennomførte undervisningen.

46 elever tok eksamen, 41 elever besto.

21 av disse har gått på matematikkurs uten eksamen. På grunn av ny læreplan med ny eksamensordning, kan ikke Sommerskolen gjennomføre eksamen. Men følger opp disse før eksamen i høst.

Olaf Selmer Aarsheim var lærer på Bryne vgs under Sommerskolen 2022 (Maren Ege Tjoflåt/Rogaland fylkeskommune)

– Det er utrolig kjekt at så mange elever klarte å bestå eksamen. Jeg er imponert over engasjementet og innsatsen elevene har vist gjennom ti intensive dager, sier Hilde Blesvik, leder for Sommerskolen 2022 i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Silje Marie Eltervåg tok opp naturfag sammen med Kine Vedøy.

De synes det er fint å jobbe i mindre grupper sammen med elever på samme nivå. I tillegg er de veldig fornøyd med lærer, Olaf Selmer Aarsheim, som både utfordrer og engasjerer dem.

– Han bryr seg ikke bare om gruppen som helhet, men også om oss som enkeltpersoner. Han spør om det går bra med oss. Det er fint, sier Eltervåg.

– Jeg anbefaler Sommerskolen til alle. Du er på skolen i kun ti dager, i stedet for å bruke et skoleår på å ta faget på nytt, legger medelev, Kine Vedøy fra Sandnes.

Forsto naturfag på én time

Begge synes naturfag er vanskelig. For Kine startet problemet med faget allerede i 8. klasse. Hun synes det var mange ukjente begreper å holde styr på. Silje på sin side synes naturfag er gøy, men slet spesielt med kapitelet om stråling.

– Jeg forsto ikke sammenhengen med stråling og partikler, men etter en time på Sommerskolen falt alle prikkene på plass, sier Eltervåg.

I år var det 5 fag på timeplanen: engelsk, samfunnsfag, kroppsøving, naturfag og historie. Flere av fagene er delt inn i grupper basert på utdanningsprogram og utfordringer som elevene har.

– En viktig suksessfaktor for Sommerskolen er dyktige lærere som er svært engasjert i å gi elever mestringsopplevelser. De tilrettelegger undervisningen for hver elev og klarer å lære elevene mye pensum på få dager, sier Blesvik.

Leder for Sommerskolen, Hilde Blesvik, er imponert over innsatsen i årets Sommerskole. (Maren Ege Tjoflåt/Rogaland fylkeskommune)

Etablert for 14 år siden

Rogaland fylkeskommune har lenge jobbet etter en nullvisjon, der målet er at alle elever fullfører videregående skole. Sommerskolen ble etablert for 14 år siden med bakgrunn i denne målsettingen. I dag er Rogaland en av de beste i landet på gjennomføring.

– Jeg er veldig imponert over engasjementet og innsatsen fra elevene på Sommerskolen. Det sier også noe om jobben som lærerne og assistentene gjør, samtidig som det har blitt lagt et godt grunnlag i løpet av skoleåret. Det var akkurat dette som skulle til for å komme helt i mål, sier leder for Opplæringsutvalget i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal og fortsetter:

– Jeg er glad for at vi har hatt mulighet til å tilby Sommerskolen i Rogaland. Den har betydd en stor forskjell for mange ungdommer.