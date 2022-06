Etter to tøffe år med koronapandemi er Guidecompaniet tilbake på det som trolig blir over 2019-nivå. Her er guide Jørn Bjørn Augestad på byvandring med en gruppe turister. Optimismen er tilbake i reiselivsbransjen, ifølge en NHO-undersøkelse. (Guidecompaniet)