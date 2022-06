Portforbud for fjærfe

– Den siste tiden har det blitt funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa i vår region, skriver Stavanger kommune i en pressemelding fredag før de fortsetter:

– Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker – kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Men, for å hindre videre spredning av smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap, innfører Mattilsynet nå portforbud og andre tiltak i Stavanger og 16 andre kommuner i Rogaland.

Man må registrere seg

Følgende kommuner er definert som infisert sone: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund, Hå, Karmøy, og Tysvær.

– I disse kommunene er det innført forebyggende tiltak som fugleeiere må følge, opplyser Mattilsynet i en pressemelding, og legger til at slike inngripende restriksjoner ikke skal vare lenger enn nødvendig, og vil bli vurdert fortløpende.

– Alle som driver med høner eller andre fugler skal registrere seg. Dette kravet gjelder nå hele tiden, uavhengig av fugleinfluensa.

Unntak

Bestemmelsen om portforbudet gjelder ikke dersom man har fuglene i en innhegning som har tett tak og vegger av netting, slik at de er beskyttet mot direkte og indirekte kontakt med ville fugler, eller hvis man har færre enn 50 fjørfe og andre fugler i fangenskap, og hvor egg eller andre produkter fra dyrene kun benyttes i egen husholdning, eller fuglene har tilgang til et inngjerdet uteareal på mindre enn 40 m², med nettingtak.

– Dersom du har færre enn 50 høns eller fjørfe trenger man altså ikke å ha tett tak over dyra – det holder med netting. Vi anbefaler likevel tett tak, for å beskytte hønene og fuglene mot fugleinfluensa, skriver Mattilsynet, og legger til at forbudet heller ikke gjelder brevduer som foretar øvelsesflyging i sitt nærområde.