Bollestad vil ta regjeringens Forsand-vedtak til Stortinget

Et innbyggerinitiativ tok til orde for at den delen av tidligere Forsand kommune som fra 1. januar 2020 har hørt til Sandnes kommune, skulle overføres til Strand. Onsdag vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet at grensen ikke skulle endres.

– Hvis det ikke kommer et representantforslag i Stortinget, vil jeg foreslå det selv, sier Bollestad til Stavanger Aftenblad.

– Alle de som syns den siste avgjørelsen er dum, kan stemme for forslaget. Og hvis alle de som sier de skal stemme for folk, gjør det, er det flertall. Dette bør ikke være, og skal ikke være, en salighetssak for Sp, sier hun videre.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) påpekte onsdag at Forsand-saken har vært behandlet i Stortinget flere ganger, og at forslaget som ble avvist, ville «nok en gang innebære nye grenser».

Ifølge Aftenbladet har det vært kraftige reaksjonene fra tillitsvalgte i Senterpartiet. Stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp) sier reaksjoner fra lokale tillitsvalgte og innbyggere går inn på ham, men at kritikken fra andre partier preller av.

– Jeg minner Bollestad om at hun var blant fødselshjelperne til kommunereformen som har skapt dette problemet, skriver han i en SMS.

