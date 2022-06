Slutt med PCR-testing i Stavanger kommune

Stavanger kommune har i over to år hatt en eller flere teststasjoner åpne for å teste innbyggerne for koronavirus. 1. juli er det slutt. Det betyr at onsdag 29. juni er siste sjanse for å få tatt PCR-test på kommunal stasjon.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Mange kommuner har sluttet med PCR-testing for lenge siden. Vi har holdt på lenge, men nå er det slutt også hos oss, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Må oppsøke privat helseaktør etter 1. juli

Stavanger kommune har hatt fire teststasjoner i løpet av pandemien; to telt i Forum-området, en innendørs teststasjon i Stavanger idrettshall og en teststasjon i Åsen. Alle har ikke vært i bruk samtidig, men på det travleste har tre stasjoner vært i sving på samme tid. I det siste har bare teststasjonen i Åsen vært åpen, og bare mandag, onsdag og fredag.

-I de mest hektiske periodene har vi tatt over 1000 tester per dag. Rekorden på 1271 tester på en dag ble satt 9. februar. Den siste tiden har vi tidvis vært nede i under 100 på en uke, forteller Fosse.

Det er hovedsakelig innbyggere som vil ha testresultatet registrert i koronasertifikatet sitt som nå oppsøker teststasjonen.

– Hva skal folk gjøre nå om de vil ha registrert en test i koronasertifikatet?

– De må kontakte privat helseaktør og bestille PCR-test der. Det er mange private som tilbyr koronatesting, sier Eli Karin Fosse.

Hurtigtester fortsatt tilgjengelig

Stavanger kommune vil fortsatt dele ut hurtigtester. Fra 1. juli har kun innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 og innbyggertorgene i kommunedelene Finnøy og Rennesøy hurtigtester. De er tilgjengelig i åpningstiden. Det er ikke lenger nødvendig å registrere positivt resultat av hurtigtest.

– Hva hvis smittesituasjonen skulle ta seg kraftig opp og enda mer smittsomme varianter skulle dukke opp?

– Hvis myndighetene ber kommunene begynne med PCR-testing igjen, så kan vi gjenoppta testingen på kort varsel. Testteltet i Åsen blir stående inntil videre, selv om selve testingen opphører, sier Eli Karin Fosse.