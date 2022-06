Meltveit Kleppa er skuffet over Forsand-avgjørelse

– Jeg er dypt skuffet over eget parti, sier tidligere statsråd og Senterparti-politiker Magnhild Meltveit Kleppa til RA.

Onsdag vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet å ikke endre grensen mellom kommunene Sandnes og Strand i Rogaland, og dermed fortsetter Forsand å være en del av Sandnes.

Meltveit Kleppa raser over avgjørelsen, og har i den forbindelse skrevet et lengre innlegg på Facebook for å vise støtte til aksjonsgruppen «Ja til folkeviljen, nei til tvangssammenslåing» som har engasjert seg i saken.

– De har jobbet meget godt, og har all grunn til å være skuffet, sier hun før hun fortsetter:

– Jeg ble veldig overrasket over avgjørelsen, for jeg trodde dette var en enkel sak. Som jeg skrev på Facebook: for en regjering som sier de vil lytte til folket, får de her en sak servert på sølvfat.

– Uforståelig og urimelig

NTB skriver at det i august i fjor ble fremmet et innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Sandnes og Strand. Innbyggerinitiativet gikk inn for at den delen av tidligere Forsand kommune som fra 1. januar 2020 har hørt til Sandnes kommune, skulle overføres til Strand.

Den tidligere politikeren opplyser at en innbyggerundersøkelse fra i vinter viste at hele 54 prosent av innbyggerne i Forsand ønsker å være en del av Strand kommune, og at kun 44 prosent ønsker ingen endring, og vil fortsette å være en del av Sandnes.

– Det i seg selv – ti prosent i forskjell, er et solid flertall for Strand, og burde følges opp av en regjering som vil lytte til folket, sier Meltveit Kleppa.

− Forsand-saken har vært behandlet i Stortinget flere ganger. Det har vært flere grenseendringer i dette området på kort tid. Forslaget som var til vurdering nå, ville ikke føre grensene tilbake til en tidligere situasjon, men ville nok en gang innebære nye grenser. Etter en helhetlig vurdering har departementet vedtatt å ikke endre kommunegrensen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NTB.

Meltveit Kleppa, som har vært sosialminister, kommunalminister, samferdselsminister, Senterpartiets parlamentariske leder, og fylkesmann i Rogaland, forteller RA at poenget med Facebook-posten først og fremst ikke var å angripe egen regjering.

– Men, det er de som har ansvaret for et vedtak for jeg synes er både uforståelig og urimelig, sier hun.

Frykter store konsekvenser

Meltveit Kleppa mener Forsand historisk sett tilhører Ryfylke-regionen, og påpeker at det ligger på samme siden av fjorden som Strand kommune.

– Nå er det tungvint å komme til legevakt og andre kommunale tjenester, og innbyggerne i Forsand må kjøre gjennom to kommuner før de kommer til eget kommunesenter, sier hun.

– Skulle innbyggerne helst sett at de var en egen kommune igjen?

– Jeg tror de aller fleste i Forsand ser at det er et behov for å være en del av en større kommune, og det er nok også derfor engasjementet har vært så sterkt for Strand, sier den tidligere statsråden.

Hun frykter avgjørelsen kan få store konsekvenser for statsminister Støre sin regjering.

– Det er sterke meninger om vedtaket, og stor uro internt i Senterpartiet. Noen mener det ikke nytter å engasjere seg politisk, eller lenger har tillit til Sp-politikere når de sier de vil lytte til folket, sier Meltveit Kleppa til RA før hun fortsetter:

– Jeg tror denne skuffelsen kommer til å komme til uttrykk, enten ved mindre politisk engasjement og arbeid, eller for hvem folk velger å stemme på ved neste valg. Dette er en sak som vil bli husket.