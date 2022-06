Kronprins Haakon til ONS

– Vi er stolte over å kunngjøre at Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon vil være til stede ved åpningsseremonien på ONS 2022, skriver ONS i en pressemelding torsdag.

Han vil være del av den offisielle åpningen mandag 29. august, i samme sesjon som blant annet:

Elon Musk, Technoking

Leila Benali Minister of Energy Transition and Sustainable Development of Marocco

Fatih Birol, Executive Director, IEA

Ben van Beurden, CEO, Shell

Anders Opedal, president & CEO, Equinor

Patrick Pouyanné, Chairman & CEO, TotalEnergies

H.K.H. Kronprins Haakon var også til stede på ONS 2016 og 2018 og besøkte en rekke selskaper på utstillingen.

– Det er en stor ære for oss å ha H.K.H. Kronprins Haakon til stede ved åpningsseremonien, sier Leif Johan Sevland, administrerende direktør for ONS Stiftelsen.

Kongelig beskyttelse

ONS Stiftelsen er takknemlig for å ha H.M. Kong Harald som sin høye beskytter, påpekes det i pressemeldingen. Medlemmene av den kongelige familien var raske til å anerkjenne betydningen av aktivitetene på norsk sokkel da olje og gass ble oppdaget.

H.M. Kong Harald, som da var Kronprins av Norge, ble etter hvert beskytter av ONS. Som et resultat av denne forpliktelsen har et medlem av kongefamilien vært til stede ved alle ONS-arrangement siden 1974.

ONS er et av verdens største arrangementer for den internasjonale energibransjen, og består av en stor utstilling, en anerkjent konferanse og en samfunnsarena med kulturelle innslag og debatter. ONS arrangeres annethvert år i Stavanger. I 2018 deltok over 68 000 personer fra over 100 land.