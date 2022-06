Utopia utvider programmet med filmprogram på kino

Utopia presenterer premierehelg med dokumentaren «Si Ingenting» på Odeon Kino Stavanger, melder Utopia i en pressemelding onsdag.

«Si Ingenting» er en dokumentar om og med artisten Kamelen, en artist som skal spille på Utopia og som har et nært forhold til festivalen.

– Kamelen er kanskje landets mest omtalte artist, på godt og vondt. For oss som har satt oss mer inn i universet til Kamelen skjønner vi at det bor mye under den tøffe fasaden til Kamelen, og det er nettopp derfor jeg tror han treffer så mange. Han tørr og være myk, selv om han kanskje er Norges eneste gangster-rapper. Dette er det mange som har mye å lære av, sier festivalsjef for Utopia, Espen Knoph.

Filmen er en reise i Kamelens liv som artist og person de siste årene. Her får vi et nært innblikk i Kamelen både på og av scenen.

– Vi gleder oss til å utvide programmet på denne måten. Fredag 26. august når Utopia åpner dørene, ruller vi samtidig ut rød løper på Sølvberget og storstilt premiere av «Si Ingenting».

Filmen vil være en del av det offisielle programmet til festivalen, men det må kjøpes egne billetter. Marcus aka Kamelen vil være til stede under premieren, før han går på scenen på Utopia.