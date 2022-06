Stavanger kommune skal spore ulovlig aktivitet

I snart 15 år har Stavanger kommune tilbudt et gratis, trådløst nettverk til alle som ferdes i sentrum og i nærheten av bygg med kommunal virksomhet. Det skal kommunen fortsette med, men nå tas det grep for å sikre at nettverket ikke brukes til ulovlig aktivitet.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider onsdag.

Tusenvis av innbyggere og besøkende er pålogget det kommunale SK-public-nettverket hver dag. Nettverket er tilgjengelig på over 400 steder rundt om i kommunen, og har du først koblet deg til én gang, husker mobilen eller PC-en din dette neste gang du er i nærheten av nettverket, og kobler deg til automatisk.

At kommunen nå gjør noen endringer i dette tilbudet betyr ikke at det blir mindre tilgjengelig, forteller IT-sjef i Stavanger kommune, Stein Ivar Rødland:

– Det nye nå er at vi gjør folk oppmerksomme på at vi kan spore den digitale aktiviteten deres. Dersom noen bruker nettverket til aktivitet som er i strid med norsk lov, vil dette kunne oppdages og følges opp.

Må godta vilkår

Etter 22. juni 2022 vil du derfor ikke komme deg på nett uten at du har akseptert vilkårene for å bruke nettverket. Tjenesten vil fortsatt være gratis, og det vil være enkelt å logge seg på – du behøver verken passord eller sms-bekreftelse. Men i motsetning til før, da du automatisk ble koblet til på ny etter førstegangs pålogging, vil du nå oppleve at du må akseptere vilkårene hver 30. dag.

Sikringen av SK-public på skolene i kommunen skjer først høsten 2022 for å unngå at utstyr som er satt opp på nettverket ikke fungerer som det skal.