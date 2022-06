Nina Horpestad slutter som legevaktsjef og blir rådgiver i Utdanningsforbundet. Stillingen som legevaktsjef er utlyst med søknadsfrist 26. juni. Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider tirsdag.

Nina kan se tilbake på et travelt halvannet år som legevaktsjef. Hun begynte som virksomhetsleder ved Stavanger legevakt midt i pandemien i januar 2021. Hun gir seg nå fordi hun ønsker å gå tilbake til fagforeningslivet. Hun kom til legevakten etter 13 år som fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

– Da stillingen i Utdanningsforbundet ble lyst ut kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg. Det er ikke ofte den type stillinger lyses ut her i regionen, understreker hun.

Legevakten for alle, men ikke for alt

Kommunen skriver at legevakten har en stor utfordring i at innbyggerne til tider betrakter den som et utvidet fastlegekontor med ettermiddag/kveldsåpent. Mange tror også det bare er å møte opp, uten å ringe først.

Avtroppende legevaktsjef Horpestad har kjørt flere kampanjer for å få budskapet hamret inn: Legevakten er for alle, men ikke for alt. Ring 116 117 først, så kan mye avklares på forhånd.

– Dette er nok noe etterfølgeren min også må jobbe med. Alle legevakter sliter med det samme. Men legevakten er ikke et vanlig legekontor. Bruk fastlegen så langt du kan, fastlegen har også akutt-timer på dagtid, sier hun.

Nytt legevaktbygg

Av andre oppgaver den kommende legevaktsjefen skal ta fatt på, er å fortsette planleggingen av nytt legevaktbygg. Ny legevakt er tenkt plassert sørvest for det nye sykehuset på Ullandhaug, og skal stå ferdig i 2027 etter planen.

Horpestad begynner i ny stilling som rådgiver i Utdanningsforbundet Rogaland 22. august.

Stavanger legevakt gir tilbud til innbyggerne i Stavanger, Randaberg og Sola. Til legevakten ligger også voldtektsmottaket, kriseteamet, psykiatrisk sykepleier og fengselshelsetjenesten.