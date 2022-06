Fjåge i Vågen er tilbake

Det er Stavangerensemblet og Stavangers store rockeikon Froddien som står på scenen den første Fjåge i Vågen-onsdagen, 22. juni.

– Dette har vi gledet oss til. Vi er i gang, og vi begynner rett på topp. Her smeller det med Froddi & Compagniet. Det blir «Kvellen var kalle» og så mye mer på det som skal bli en folkefest, sier arrangørene i en pressemelding.

Froddien trenger ingen presentasjon, mener arrangørene: – Som Stavangerensemblets store frontfigur har han for alltid hogget sitt navn i stein med slagere som Foggel i dag, Trega deg igjen, Kvellen var kalle, Radio, og så uendelig mange flere.

Sammen med gamle og nye venner har han slått seg sammen med Reidar Larsen – keyboard/sang, Alf Terje Hana – gitar, Gunnar Engen – bass, Hans Vistnes – trommer og Dominique Brackeva – trombone/sang.

– Fjåge i Vågen har vært en gedigen suksess fra starten, og når restaurantene langs Solsiden inviterer til gratiskonsert hver onsdag gjennom hele sommeren, har byens befolkning kjent sin besøkelsestid og møtt opp i hopetall. Vi satser på at når vi sparker i gang årets sesong så blir det et etterlengtet comeback som vil få en varm mottakelse, sier arrangørene.

Årets program gir består av blant andre Vidar Villa, Gunslingers, Ingenting, Vestlandsfanden, 3 Busserulls og flere artister er i vente. Det er også duket for flere nykommere blant de lokale artistene som kommer med som innslag på et tettpakket program som står for årets sommerunderholdning.

Plass til flere

– Som vanlig oppfordrer vi lokale artister og talenter til å ta kontakt. Mange har ligget i dvale og lengtet etter en scene for å vise seg fram, og vi har muligheten ved å tilby en unik opplevelse for de artistene som har lyst å vise seg fram. Vi har allerede fått med oss Inger Hovland som kom på andreplass i konkurransen «ung i Stavanger» – og det er plass til enda flere. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer arrangørene.

– Vi gleder oss enorm. Det er en ubeskrivelig frihetsfølelse å få lov å invitere til folkefest med gratis konserter, Foodcourt og masse deilig underholdning. Her er masse plass til familier, gamle og unge – og det er bare å gjøre seg klar! Det finnes ikke dårlig vær – og jaffal nå når Froddien står på scenen – da er temperaturen på kokepunktet uansett, avslutter de pressemeldingen.