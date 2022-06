I saken gis alternative muligheter for videre framdrift. En hvor en begrenser prosjektering til takhage og universell utforming i henhold til reviderte kostnader. Et annet alternativ hvor det gjøres en grundigere mulighetsstudie og markedsundersøkelse for hva som vil være bærekraftig. (Haldis Iren Johnsen)