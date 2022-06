Disse fikk kultur- og idrettsstipend

Blant stipendvinnerne finner man Pia Myrvold, Elin Melberg, Eva Bjerga Haugen, Marianne Stenerud, Maria Drangeid, Pål Asle Pettersen, Sturle Dagsland og Oda Malmin. Se full oversikt nederst i saken.

De fylkeskommunale kulturstipendene er arbeidsstipend som skal bidra til at idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i Rogaland kan videreutvikle seg innenfor sine områder. De skal stimulere og inspirere til fortsatt innsats for kulturlivet i fylket ved at det frigjøres tid til fordypning innen arbeidsfeltet, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Jeg er overbevist om at disse stipendene vil utgjøre en stor og positiv forskjell for stipendmottakeren og deres prosjekter, spesielt med tanke på at ikke alle de negative effektene av pandemien innen kultur- og idrettsfeltet har sluppet helt taket ennå, sier Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune, i pressemeldingen.

Idrettsstipendet er på 50 000 kroner, mens kulturstipendet er på 100 000 kroner.

Årets kultur- og idrettsstipend ble vedtatt av Regional-, kultur- og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune 2. juni og delt ut på Stavanger konserthus fredag 17. juni.

Idrettsstipendvinnere:

Julie Amélia Mølstre (16), distanserytter fra Aksdal

Silas Hamran (17), bølgesurfer fra Sola

Emilis Krasikovas (17), fekter fra Hjelmeland

Thomas Oxaal (22), langrennsløper fra Sauda

Kulturstipend, litteratur:

Bjørn Ingvaldsen (60), Sandnes

Siri Kvamme (46), Haugesund

Oda Malmin (35), Stavanger

Kulturstipend, musikk:

Odin Staveland (36), Haugesund

Eva Bjerga Haugen (40), Stavanger

Sturle Dagsland (31), Stavanger

Pål Asle Pettersen (46), Stavanger

Kulturstipend, scenekunst:

Maria Drangeid (32), Stavanger

Marianne Stenerud (43), Stavanger

Kulturstipend, visuell kunst:

Elin Melberg (45), Stavanger

Pia Myrvold (62), Stavanger

Njål Lunde (48), Haugesund

Anita Tjemsland (53), Stavanger

Mustafa Battal (29), Karmøy









Silas Hamran, bølgesurfer fra Sola Silas Hamran – Klikk for stort bilde

Silas Hamran

Silas Hamran (17) har surfet aktiv siden han var 14 år. I 2020 fikk Silas plass på juniorlandslaget og har tatt medaljer i norgesmesterskap for junior og blir sett på som den beste juniorsurferen i Norge. På verdensbasis er surfing en stor idrett og ble nylig en OL-gren. Målet i 2022 er å vinne Junior NM og få en medalje i Senior NM i tillegg til deltakelse i Junior VM.





Bølgesurfing er en relativ ny idrett i Norge med få ressurser. Det er positivt at en av de mest lovende utøverne i Norge kommer fra Rogaland i en idrett som stadig blir mer populær. Bølgesurfere er i stor grad prisgitt værforholdene, det gjør at de ofte må reise for å finne gode treningsforhold.





Emilis Krasikovas – Klikk for stort bilde

Emilis Krasikovas

Emilis Krasikovas, fekter fra Hjelmeland

Emilis Krasikovas (17) fra Stavanger fekteklubb har oppnådd gode resultater nasjonalt og internasjonalt, og ble rangert som Norges beste fekter under 17 år i 2021. Han kom på tredjeplass i Nordisk Mesterskap i 2018 U14 og ble blant annet norgesmester i Junior kadett U20 i 2022. Emilis planlegger å være med på fem-seks internasjonale arrangementer i sesongen 2022–2023 i tillegg til norske stevner og treningssamlinger. Emilis er denne sesongen blitt tatt opp i Norges Fekterforbund sin satsingsgruppe.





Emilis 750–850 trener timer i året for å bli best. Det har gitt flotte resultater og viser en idrettsutøver som er målbevisst og ambisiøs, og som greier å kombinere toppidrett med utdanning.





Thomas Oxaal, langrennsløper fra Sauda

Thomas Oxall (22) er en fast del av Langrennslandslaget Para Elite og konkurrere mye internasjonalt. Han har satset på langrenn siden 2017 og oppnådd veldig gode resultater de siste to årene. I 2022 deltok han Paralympics i Beijing og VM på Lillehammer hvor han tok bronsemedalje. Han er født sterkt svaksynt og konkurrerer i klassen B3 for parautøvere og bruker ledsager. Det langsiktige målet er å etablere seg i verdenstoppen innen Paralympics i 2026, og være en medaljekandidat på alle øvelsene.





Paraidrett har de siste årene hatt en positiv utvikling og rundt 11 000 personer med en eller annen form for funksjonsnedsettelse er med i idrettslag i Norge i dag. Flere av disse driver med toppidrett, og Thomas er en god representant for denne gruppen, og et flott forbilde for mange.





Thomas var ikke til stede under stipendutdelingen





Kulturstipend, litteratur:

Bjørn Ingvaldsen, Sandnes Bjørn Ingvaldsen – Klikk for stort bilde

Bjørn Ingvaldsen

Bjørn Ingvaldsen (60) har skrevet flere titalls bøker for barn og unge siden debuten i 1995 med novellesamlingen Landskap med gul lada. Ingvaldsen var leder av Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere fra 2011 til 2017. Han har fått en rekke priser og nominasjoner for forfatterskapet sitt, senest Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur i 2019.





Ingvaldsen er en av våre mest produktive og profilerte forfattere av samtidslitteratur for barn og unge. Bøkene hans når et bredt publikum og er ofte kjennetegnet av en særlig lun form for humor, men de siste årene har Ingvaldsen også skrevet om utenforskap. I Far din (2016) skildrer han hvordan det kan oppleves for et barn å ha en far som blir satt i fengsel. Hovedpersonen, Leo, blir mobbet på skolen for å ha en kriminell far.





Siri Kvamme – Klikk for stort bilde

Siri Kvamme

Siri Kvamme, Haugesund

Siri Kvamme (46) debuterte med kortprosasamlingen Raud og frå seg i 2001. Deretter har det fulgt fire romaner: Vinterhjerte (2008), Nattgjengar (2012), Verden leker gjemsel (2016) og Vidunderlege Vera (2020). Hun har vært en pådriver for litteraturmiljøet på Haugalandet ved å drive «litterær salong», en scene for forfattermøter- og samtaler.





Siri Kvamme er en av fylkets mest markante forfatterstemmer. Romanene hennes sirkler inn det som kan brenne i et menneskeliv. Både Vinterhjerte og Nattgjengar skildrer smerten i tapet av et barn. Savnet blir så altomfattende at det skyggelegger hovedpersonens liv. I Verden leker gjemsel har hovedpersonen en øyesykdom som kan føre til blindhet. Vidunderlege Vera tar utgangspunkt i et samlivsbrudd.





Oda Malmin, Stavanger

Oda Malmin (35) debuterte med romanen Steinauge i 2018. For debutromanen fikk hun Aschehougs debutantstipend og ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris. Steinauge ble i 2021 valgt ut som årets bok i Hele Rogaland leser og delt ut i 30 000 gratiseksemplarer til innbyggerne i Rogaland. I 2020 kom hennes andre og foreløpig siste roman, Skinliv. Den handler om en rekke mennesker som bor i samme boligblokk i Oslo.





Oda Malmin er en av de mest lovende unge forfatterne med Rogalandsbakgrunn. Malmin er en allsidig forfatter som skriver fram menneskers indre og ytre liv på en overbevisende måte som gir leseren inntrykk av å ha blitt kjente med virkelige mennesker som er fullverdige i alle sine feil og mangler.





Oda var ikke til stede under stipendutdelingen





Kulturstipend, musikk

Odin Staveland, Haugesund Odin Staveland – Klikk for stort bilde

Odin Staveland

Odin Staveland (36) er multiinstrumentalist, sanger, komponist og produsent, og kan vise en omfattende produksjon, både som soloartist, bandmedlem og som medvirkende på andres plater og produksjoner. For et bredt publikum er han trolig best kjent som medlem av Vamp, men som soloartist beveger han seg stilmessig nokså langt unna folkpop-sjangeren. Han har videre skrevet musikk til flere filmer og teaterproduksjoner.





Staveland vil bruke stipendet til å fordype seg i komponering og tekstskriving, hovedsakelig rettet inn mot et nytt studioalbum. Her vil han jobbe videre i det musikalske landskapet han beveget seg i på forrige soloplate, den kritikerroste Sillajass fra 2020. Målet er å lage alternativ og nyskapende musikk som samtidig kan ha et hitpotensial.





Eva Bjerga Haugen – Klikk for stort bilde

Eva Bjerga Haugen

Eva Bjerga Haugen, Stavanger

Eva Bjerga Haugen (40) er sanger, pianist, låtskriver og pedagog, og har utdanning hovedsakelig fra UiS med en mastergrad i utøvende musikk (2012). Etter endt utdanning har hun virket som sanger, musiker og pedagog, og har en framgangsrik karriere med en rekke plateutgivelser og konserter med et stort antall ulike band, prosjekter og samarbeidspartnere. Hun ble kåret til Årets Stavangerkunstner i 2020 og har vært nominert til Spellemannpris.





Bjerga Haugen vil bruke stipendet til å komponere og utvikle musikk til tre prosjekter; plate nummer tre med Fint Fransk Orkester, MaiJazz-konsert med Bjergsted Jazzensemble (Cirrus) og en ny forestilling (Havslottet) for mindre barn.





Sturle Dagsland, Stavanger Sturle Dagsland – Klikk for stort bilde

Sturle Dagsland

Sturle Dagsland (31) er sanger og multiinstrumentalist, og er i hovedsak selvlært. Han har en særegen stemme og sangteknikk, og lager ekspressiv, elektroakustisk popmusikk. Han har gitt ut flere plater, og har i ti år vært en etterspurt konsertartist over hele verden. Han har dessuten laget musikk for scene og film.





Dagsland vil bruke stipendet til komponering og kunstnerisk egenutvikling. Han skal også forberede omfattende internasjonal turnévirksomhet våren og høsten 2022. Dagsland har et særegent kunstnerisk uttrykk, og har oppnådd internasjonal suksess innen en forholdsvis smal sjanger av populærmusikk.





Pål Asle Pettersen – Klikk for stort bilde

Pål Asle Pettersen

Pål Asle Pettersen, Stavanger

Pål Asle Pettersen (46) år er musiker og komponist, og arbeider med elektronisk musikk og lydkunst. Han kan vise til en omfattende produksjon, mellom annet som “huskomponist” for scenekunstkompaniet Findlay/Sandsmark, og han har vært og er en drivkraft innen den eksperimentelle musikkscenen i Stavanger gjennom eget plateselskap og som konsertserieansvarlig.





I stipendperioden vil han fordype seg innen lyd, tilbakekobling og elektronikk i forbindelse med prosjektet Circularity in Action II som er planlagt gjennomført i løpet av 2023. Pettersen er en eksperimenterende og utforskende lydkunstner, og prosjektet skal resultere i løsninger og metoder som kan benyttes av andre. Han vil også lagt holde workshops for å dele resultatene.





Kulturstipend, scenekunst

Maria Drangeid, Stavanger Maria Drangeid – Klikk for stort bilde

Maria Drangeid

Maria Drangeid (32) er teaterregissør og utdannet ved Teaterhøgskolen i Oslo. Hun er født og oppvokst i Stavanger, og flyttet nylig hjem igjen. I 2014 startet hun teaterkompaniet Vrangforestilling, og i 2021 var hun med å opprette teaterkompaniet MÅGÅ, hvor hun fungerer som kunstnerisk leder og fast regissør. Hun hadde sin institusjonsdebut på Rogaland Teater høsten 2021 med forestillingen Tvillingenes dagbok.





Drangeid er Årets Stavangerkunstner i 2022. Som nyutdannet scenekunstner i etableringsfasen ønsker hun å fortsette utviklingen av sitt kunstnerskap personlige uttrykk gjennom å bli bedre kjent med andre innfallsvinkler, sjangre og kunstformer. Stipendet skal brukes til å delta i workshoper innen mer alternativ scenekunst og til å reise rundt på og gjøre seg kjent med de ulike teaterinstitusjonene og scenekunstbrukene i Norge. Maria Drangeid er et talent som gjennom sitt kunstneriske virke bidrar til å løfte det frie teaterfeltet i fylket.





Marianne Stenerud – Klikk for stort bilde

Marianne Stenerud

Marianne Stenerud, Stavanger

Marianne Stenerud (43) har arbeidet i 16 år som muntlig fortellerkunstner på heltid. Hun turnerer med flere ulike forestillinger i året, hovedsakelig i Rogaland, for barnehager, skolebarn og familier på både små og store kulturscener. I sitt arbeid tar hun oftest utgangspunkt i fortellinger fra den muntlige tradisjonen som gamle eventyr og myter, og gjør sine egne versjoner av historiene og gjør dem aktuelle for samtiden.





Marianne Stenerud er en erfaren fortellerkunstner med en omfattende produksjon av forestillinger i hele fylket hvert år, spesielt rettet mot barn. Hun samarbeider med aktører fra andre felt så som musikk, dans og filosofi, og har også turnert i Den kulturelle skolesekken.





I stipendperioden vil hun blant annet jobbe med fortellerens virkemidler og fortellerteknikk, improvisasjon, kroppsspråk og stemmebruk. Hun skal delta på kurs og workshops og samle ny inspirasjon og nye impulser gjennom å møte andre kunstnere, se og oppleve hva som rører seg i barnekunstfeltet både innen muntlig fortelling og innenfor andre sjangre.





Kulturstipend, visuell kunst

Elin Melberg, StavangerElin Melberg – Klikk for stort bilde

Elin Melberg

Elin Melberg (45) har hatt et svært aktivt kunstnerskap som manifesterer seg i en rekke solo- og gruppeutstillinger i inn- og utland. Hun har også laget scenografi for ulike teater- og danseoppsetninger, og er representert i flere faste kunstsamlinger regionalt og nasjonalt. Melberg har også hatt flere offentlige oppdrag. Hun ledet det kunstneriske prosjektrommet «prosjektrom Normann» og er medgründer og medeier av det kreative arbeidsrommet Elefant.





Elin Melberg har vist en utpreget kvalitet i arbeidene sine gjennom hele sin karriere og bidratt til å sette Stavanger og Rogaland på kartet både som utøver og for å fremme andre kunstnere og kulturarbeidere i distriktet. Stipendet skal Melberg bruke til å videreutvikle de kunstneriske teknikkene sine og fordype seg i materialbruk for arbeid med tekstilskulpturer og utstillinger. Hun tar naturen og gamle tradisjoner inn i verkene og utforsker plantefarging.





Pia Myrvold – Klikk for stort bilde

Pia Myrvold

Pia Myrvold, Stavanger

Pia Myrvold (62) har flyttet tilbake til barndomsbyen Stavanger, etter 30 år i Paris, New York, Spania og Italia. Hun arbeider som tverrfaglig kunstner, med spesialiserte felt som tekstil, mote og design, malerier, grafisk kunst, skulptur, 3D-objekter, installasjoner, video- og lydproduksjoner inkludert digital kartlegging og flerskjerms produksjoner.





Pia Myrvold er en av de kunstnerne som har bemerket seg sterkt både i Norge og internasjonalt. Hun har vist et stort pågangsmot og evne til å være kontinuerlig nyskapende og å gå i nye retninger gjennom hele sitt virke. Dette har ført til igangsettelse og gjennomføring av store prosjekter i inn- og utland. Pia Myrvold ønsker å bruke stipendet til utvikling av identitetsprosjektet «Kulturbroer», «land art»-prosjektet «Episk Landskap», og performance kunst prosjektet «The Sumerians Official Visit», hvor målet er blant annet å belyse forskjellige måter å bygge et samfunn på gjennom synliggjøring av verdier, tilhørighet og engasjement.





Njål Lunde, Haugesund

Njål Lunde – Klikk for stort bilde

Njål Lunde

Njål Lunde (48) er utdannet ved Statens Kunstakademi og har livnært seg av sitt kunstneriske virke i over 10 år. Han har gjennomført flere store utsmykkingsprosjekter i det offentlige rom i byer som Stavanger, Sandnes, Oslo Drammen og Bergen og mottok Haugesund kommunes kulturpris i 2019.





Njål Lunde er en interessant kunstner som har gjort seg bemerket både regionalt og nasjonalt. Stipendet vil han bruke til fordypning i maleriske virkemidler og fargelære. Dette vil til slutt bli utstillingsprosjekter med kombinerte veggbaserte verk, skulptur og installasjon. Han vil bevege seg fra todimensjonale bilder og relieffer på vegg til en kombinasjon av bilder og skulptur satt sammen til helhetlige romlige installasjoner.





Anita Tjemsland – Klikk for stort bilde

Anita Tjemsland

Anita Tjemsland, Stavanger

Anita Tjemsland (53) har hatt flere solo og kollektivutstillinger og i tillegg hatt flere utsmykning og illustrasjonsoppdrag. Hun er en anerkjent billedkunstner som hovedsakelig har jobbet med grafikk, mer spesifikt dyptrykk, da med store sort/hvit arbeider med byen som motiv. Hennes kunst er innkjøpt av blant annet Utenriksdepartementet, Stortinget og Nasjonalgalleriet, og er representert i den faste samlingen i Stavanger Kunstmuseum.





Anita Tjemsland ønsker å utvide uttrykket sitt med utforskning av installasjon og skulptur ved å gjenbruke hundrevis av grafiske blad som hun allerede har trykket på. Stikkord i arbeidet er gjenbruk og nyskaping samt at hun ser på tematikken med å se tilbake, både i materialer og minner, for å skape noe nytt. Hun jobber også̊ mot en separatutstilling i Bryne kunstforening i 2023.





Mustafa Battal, Karmøy

Mustafa Battal (29) er en syrisk-norsk filmskaper bosatt i Karmøy. Han er født og oppvokst i Syria og kom til Norge i 2015 som flyktning. I løpet av kort tid har han rukket å bemerke seg både regionalt og nasjonalt med prosjekter innen film og litteratur. Han har tidligere fått støtte fra anerkjente institusjoner som Fritt Ord og Filmkraft Rogaland samt rosende omtaler fra det profesjonelle filmmiljøet.





Hans tematikk rundt flyktningproblematikk og mental helse er et dagsaktuelt tema. Stipendmidlene vil Mustafa bruke til utvikling av manus og regi i forskjellige filmprosjekter (spillefilm, kortfilm og miniserie) samt til sin første bok «The Only Candidate. I den utforsker han mental helse og sammenligner tyranni i diktatorland med mobbing. De fleste filmprosjektene vil ha lokasjoner rundt om i Rogaland fylke. Han ønsker i tillegg å ha sin base på Haugalandet, og på denne måten sette Haugesund og Rogaland på filmkartet nasjonalt.





Mustafa var ikke til stede under stipendutdelingen