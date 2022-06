Wirak mottok prisen for mest attraktive by

Det var statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Kommunaldepartementet som overrakte Sandnes-ordfører Stanley Wirak prisen som Norges mest attraktive by 2022 på Ruten torsdag formiddag, med et stort antall barnehagebarn som tilskuere. Barna var i utgangspunktet på Ruten under feiringen av Barnas by, som pågår denne uken.

Juryen bak prisen har omtalt Sandnes-utviklingen slik i sin begrunnelse for tildelingen: «Et fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år; gode lokaliseringer i sentrum, en tydelig satsing på barn og unge, og et byrom som kanskje er det mest vellykkede offentlige byrommet juryen har sett.»

– Sandnes har imponert juryen gjennom langsiktig og kunnskapsbasert utvikling av sentrum, som nå gir gode resultater. Nye funksjoner samlokalisert i sentrum, kultursatsing, nye bydeler i nedlagte havneareal og Ruten – et av Norges beste nye byrom, viser at Sandnes lykkes med sitt byutviklingsarbeid, har juryleder Alexandria Algard tidligere sagt iforbindelse med tildelingen.

