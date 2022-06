Skal kåre beste brannmann og brannkvinne

Torsdag gikk startskuddet for det første norgesmesterskapet i Brannsport. Dette foregår i Stavanger, nærmere bestemt utenfor Oljemuseet i Stavanger sentrum.

Fram til og med lørdag 18. juni skal det rulles slanger, løpes, spyles, slegges, dras, svettes og ikke minst skal det heies, når man skal finne ut hvem som er:

den beste brannmannen

den beste brannkvinnen

det beste laget

– Hva er Brannsport?

– Brannsport er en konkurranse for brannkonstabler fra hele landet, der de skal gjennomføre en hinderløype i brannbekledning på best mulig tid. Hinderløypen inneholder en god del elementer som brannkonstablene møter i jobben sin. Sporten er relativt ny i Norge, men har allerede eksistert en stund i utlandet hvor brannfolk kan møtes for å konkurrere om gjeve titler som Ultimate Firefighter eller Toughest Firefighter Alive, skriver Rogaland Brann og Redning IKS i en pressemelding.

Bildet er fra prøvemesterskapet i SASIRO i fjor. (Hans Petter Støre)

Aktiviteter på land og på vann

Parallelt med norgesmesterskapet i brannsport blir det også foredrag og mange spennende stander. I tillegg kommer skogbrannhelikopteret, det blir barneløype av brannsportløypen, og masse annet gøy som skjer, ifølge Rogaland Brann og Redning IKS.

Det vil også bli utstilling av brannbiler, politibiler og ambulanser utenfor Oljemuseet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Se programmet her.

Bildet er fra prøvemesterskapet i SASIRO i fjor. (Hans Petter Støre)