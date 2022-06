Ber ungdommer om hjelp: – Hvordan kan vi gjøre trafikken tryggere?

Trygg Trafikk har blitt invitert som oppdragsgiver for innovasjonskampen på Gand videregående skole, der trafikksikkerhet blir tema fra 13.- 15. juni.

– Det har skjedd mange dødsulykker på veiene hittil i år, og det rammer hardt, både for familie, venner og lokalsamfunn. Vi har derfor lyst å høre hva ungdommene tenker en kan gjøre for å hindre flere trafikkulykker, sier Ingrid Lea Mæland, regionleder Trygg Trafikk Rogaland, i en pressemelding.

Rundt 100 elver ved Gand vgs., Salg service og reiseliv, får i oppdrag å komme opp med forslag til kampanjer og tiltak som kan forebygge trafikkulykker. Innovasjonscampen blir høytidelig åpnet av tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Oppstart var mandag morgen, og opplegget avsluttes onsdag, med en jury som skal kåre det beste bidraget fra ungdommene.

Flere faktorer

For høy fart, bruk av rusmidler, mangel eller feil bruk av sikkerhetsbelte og manglende oppmerksomhet i trafikken, er noen av de viktigste medvirkende faktorene i de alvorlige trafikkulykkene, så ungdommene blir utfordret både på dette og om de ser løsninger for økt bruk av hjelm og refleks blant ungdom, ifølge pressemeldingen.

-– Vi har god erfaring med ung til ung formidling, og det blir interessant å se hva de kommer opp med av forslag. Målet er å bruke dette som grunnlag for å iverksette tiltak, sier Mæland.

– Vi er veldig glade for å få muligheten til å samarbeide med Trygg Trafikk om et svært viktig tema. Trygg Trafikk ser til ungdommen for å nå ungdommen og andre. Dette er i helt i tråd med vår visjon, og vil gi elevene indre motivasjon når de blir tatt på alvor og utfordret på å se en problemstilling med sitt perspektiv, sier Maria Aasbø, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Rogaland.

---

Fakta

Om Innovasjonscamp:

IC er et idéverksted med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. I programmet får elevene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Om Ungt Entreprenørskap:

UE er en ideell organisasjon som jobber i hele landet og i hele utdanningsløpet. Ungdomsbedrift er et av flere programmer som de tilbyr. De samarbeider med skolen, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er en brubygger mellom skole og arbeidsliv. I Norge når de årlig ca. 150.000 elever og studenter, samarbeider med 15.000 lærere og 20.000 frivillige fra arbeids- og næringsliv. I år ble Ungt Entreprenørskap sitt arbeid også anerkjent som fredsarbeid da mor-organisasjonen Junior Achivement ble nominert til Nobels fredspris.

---