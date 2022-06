Aker BP og Aker Solutions sikrer nye kontorlokaler i Jåttåvågen

Aker BP og Aker Solutions har inngått en langtidsavtale med eier og utbygger, Hinna Park Utvikling (HPU), om moderne og energieffektive kontorlokaler i Jåttåvågen i Stavanger.

Det nye kontorkomplekset som skal bygges er lokalisert ved sjøen nær det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Totale byggekostnader er to milliarder kroner.

Det melder Aker-selskapene i en pressemelding.

Utbyggingen har fått prosjektnavnet «Valhall» og vil bestå av to seks-etasjers bygninger på totalt 71.000 kvadratmeter.

Aker BP og Aker Solutions har inngått separate langtids leiekontrakter på til sammen 48.000 kvadratmeter fordelt på de to byggene.

Det vil også være lokaler tilgjengelig for tredjeparts leietakere i kontorkomplekset.

Planlagt byggestart er i september, forutsatt godkjente offentlige tillatelser.

– Dette er en stor og viktig milepæl for Aker BP og Aker Solutions. Gjennom avtalen med HPU sikrer vi langsiktige, moderne og framtidsrettede kontorlokaler til beste for Aker-selskapene i Stavanger. Dette reflekterer også at skal videreføre det høye aktivitetsnivået i regionen i mange år til, sier Marius Gjære, direktør for prosjektressurser og leder av Stavanger-kontoret i Aker Solutions.

– Det nye kontorkomplekset blir skreddersydd for fleksibilitet og samhandling. Våre framtidige lokaler skal underbygge ambisjonen vår om å lede an i transformasjonen av olje- og gassindustrien, og vil blant annet inkludere et integrert operasjonssenter for fjernoperering av feltene offshore, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling og leder av Stavanger-kontoret i Aker BP.

Hinna Park Utvikling eier tomten og er ansvarlig utbygger i samarbeid med hovedentreprenøren HENT.

Første fase skal stå klar til innflytting innen utgangen av 2024, mens resterende lokaler skal være ferdig innen sommeren 2025.

Partene har inngått ti års leiekontrakt for hoveddelen av kontorkomplekset. Aker BP har i tillegg inngått forlenget leiekontrakt på 15 år for et spesialdesignet samhandlingssenter i det ene bygget.

HPU har i løpet av de neste 10 årene planer for å gjøre Jåttåvågen om til et sentralt bolig- og næringsområde for regionen, med 1500 boenheter og 6000 arbeidsplasser som skal bygges ut sammen med restauranter, parker, offentlige tilbud og badeplasser.

Aker BP og Aker Solutions får med denne avtalen en helt sentral rolle i utvikling av området.

---

Dette er saken:

Hinna Park Utvikling AS (HPU) eier tomten hvor Aker BP og Aker Solutions skal bygge nye kontorbygg

HPU eies av Stavanger utvikling KF, Entra, Camar og OBOS

Aker BP og Aker Solutions vil til sammen leie 48.000 m² fordelt på de to byggene som inngår i kontorkomplekset «Valhall», og inngå separate leieavtaler med HPU.

Prosjektet skal utformes som bygg for fremtiden med høyt fokus på miljø, kvalitet og bærekraftige løsninger, inkludert energiklasse A og Breem-Nor Excellent miljøsertifisering. I tillegg vil «Valhall» bygges etter WELL Building Standard, som er en sertifisering for helsefremmende bygg.

Byggene vil ligge på hver sin side av den nye bussveien som er planlagt gjennom bydelen.

---