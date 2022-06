Nå kjøres jodtabletter ut til barnehager og skoler

I uke 23 og 24 kjøres jodtabletter ut til alle barnehager og skoler i Stavanger kommune. Det melder kommunen på sine hjemmesider.

Stavanger kommune skal sørge for at jodtabletter er tilgjengelig i skoletiden for barn og unge under 18 år. Fram til nå har jodtablettene vært lagret sentralt i Stavanger. Nå kjøres tablettene ut til alle skoler og barnehager, inkludert videregående skole og private skoler og barnehager.

Jodtablettene skal lagres på skoler og i barnehager til det blir bruk for dem. De skal ikke deles ut på forhånd, kun når myndighetene gir beskjed om det.

– Vi gjør dette fordi statsforvalteren har bedt oss ha en beredskap på plass for utdeling av jodtabletter i skoler og barnehager, sier helsesjef Runar Johannessen.

Ansvar for de yngste, gravide og ammende

Ved en atomhendelse vil kriseutvalget for atomberedskap i Norge gi tydelig beskjed om hvem som skal ha jodtabletter, og når de skal tas. Det kan være aktuelt ved for eksempel atomulykker der vinden sprer radioaktivt jod hit. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen, og reduserer risikoen for kreft for den yngste delen av befolkningen.

– De som anbefales å ta jodtabletter ved slike hendelser er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er disse gruppene Stavanger kommune har ansvar for å ha et lager av jodtabletter for. Alle andre må kjøpe jodtabletter selv, understreker helsesjefen.

Alle under 40 blir anbefalt å ha eget lager

De som er over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter. I spesielle situasjoner kan det være aktuelt for alle under 40 år å ta jodtabletter. Derfor anbefales alle under 40 år å ha et lager av tabletter i sin egenberedskap hjemme. Ved atomhendelser utenom skoletid, i ferier og helger vil kommunen organisere utdeling av jodtabletter til de under 18 år, gravide og ammende fra ungdomsskolene i kommunen.

– Det er lurt å ha jodtabletter liggende hjemme også for de gruppene kommunen har ansvar for. Da slipper man å reise ut og hente hvis det blir aktuelt å ta tablettene. Det kan bli kø og kaos hvis mange reiser ut, sier helsesjefen.

Informasjon om samtykke ble sendt til alle foreldre til barnehagebarn og elever under 16 år i mai. De som ikke har fått samtykkeskjema kan henvende seg til barnehagen eller skolen, opplyser kommunen.

Se www.stavanger72.no om egenberedskap og www.dsa.no om atomsikkerhet.