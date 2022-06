Tarald (16) fra Sandnes får spille på den store scenen

Fiolinisten kom gjennom det trange nåløyet i Talentjakten som er et samarbeid mellom SSO og Equinor Morgendagens helter. Det melder Stavanger Symfoniorkester i en pressemelding.

– Jeg er stolt over å ha blitt plukket ut og kan nesten ikke tro at jeg skal få lov å spille med et så fantastisk orkester. Jeg har hørt de på mange konserter og nå skal jeg selv få lov å spille med dem. Jeg er kjempeglad for den muligheten jeg har fått, sier Tarald.

Talentjakten er et konsept der unge musikere får prøvespille for en jury og der de som plukkes ut får lov til å spille med SSO ved flere anledninger gjennom det neste året. I år var det kun Tarald som overbeviste juryen.

– Vi syntes at Tarald er en ekstremt talentfull musiker som kan utvikle seg videre ved at han får sjansen til å bli veiledet og får spille med profesjonelle musikere ved vårt orkester. Tarald er bare 16 år, men han har allerede kommet langt i sin utvikling, og vi skal gjøre det vi kan for at han skal bli en enda bedre musiker, sier Ingvild Rosenberg, orkesterformidler i SSO.

Mange blir proffe

– Gjennom Morgendagens helter ønsker vi å støtte talentfulle unge mennesker innenfor kultur, idrett og realfag. At Tarald nå får sjansen til å utvikle seg som musiker gjennom et av våre konsepter gleder oss enormt, sier Liv Ims som er fungerende sponsorsjef i Equinor.

Talentjakten har som mål å løfte fram noen av Rogalands mest lovende talenter innen klassisk musikk og gi dem en arena hvor de kan utvikle ferdighetene sine ytterligere. Mange av de som har vært med på Talentjakten opp gjennom årene er i dag profesjonelle musikere.

– Jeg har en drøm om en dag å kunne jobbe og leve av musikken, og derfor er det utrolig morsomt å vite at andre som har være med i Talentjakten har blitt profesjonelle musikere. Noen av vennene mine og jeg har laget en kvartett hvor vi spiller sammen på fritiden. Det ville vært fantastisk om vi kunne fortsette som gruppe og en dag bli skikkelig gode, sier Tarald.

Filmmusikk fra Hollywood som inspirasjon

Det er mange måter å finne inspirasjon til å ville lære seg et instrument, og for Tarald oppsto interessen for fiolin på en litt annerledes måte.

– Da jeg var liten fikk jeg lov å se filmen Master og Commander om et engelsk krigsskip på jakt etter en fransk fregatt under Napoleons krigen. I fredelige stunder spiller kapteinen spilt av Russell Crowe fiolin og skipslegen cello. De spiller utdrag fra Mozarts 3 fiolinkonsert og jeg ble besatt av musikken og syntes det var det vakreste jeg hadde hørt. Jeg bestemte meg for at dette musikkstykket skulle jeg spille. Mamma meldte meg så på fiolin på Kulturskolen i Sandnes og i den første timen spurte spillelæreren hvorfor jeg ville lære meg fiolin og jeg svarte at jeg ville spille Mozarts 3 fiolinkonsert.