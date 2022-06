Rein Inge Hoff er an av pilotene på Sola Airshow. I bakgrunnen står et britisk Spitfire, som Royal Airforce brukte under andre verdenskrig. Hoff kjører det en gang i måneden, i tillegg til amerikanske P-51 Mustand. Hoff er også pilot for Nordic Air Racing Team som kommer med sin elektriske Cassutt som er bygget for elektrisk air racing. (Arne Birkemo)